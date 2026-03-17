Shtëpia e ëndrrave të çiftit të moshuar në Hawaii përmbytet nga përmbytjet e tërbuara më pak se gjashtë vjet pasi e ndërtuan
Një çift i moshuar në Hawaii ka humbur shtëpinë e ëndrrave të tyre pasi ajo u përmbyt nga një lumë aty pranë, i cili u përmbyt gjatë një stuhie të fuqishme.
Tom dhe Carrie Bashaw, të cilët janë në të tetëdhjetat, shpenzuan kursimet e tyre të jetës në pronën Maui, e cila është shkatërruar më pak se gjashtë vjet pasi u ndërtua, përcjell Telegrafi.
Ata janë midis havaianëve që humbën gjithçka pasi një ciklon me qendër të ftohtë i njohur si Kona solli sasi të mëdha uji në Maui dhe goditi pjesën tjetër të shtetit.
Stuhia shkatërruese që solli reshje rekord filloi në ishujt veriorë të Hawaiit, Kauai dhe Oahu të enjten, përpara se të përhapej në pjesën tjetër të arkipelagut gjatë gjithë javës.
Shtëpia ndodhej në një kodër me pamje nga përroi Iao, i cili zakonisht është i thatë ose ka nivele të ulëta uji.
Çifti i tha Hawaii News Now se nuk ishin të shqetësuar për përmbytjet, sepse shtëpia ishte rreth 20 metra larg përroit.
Por të shtunën në mëngjes, ujërat zakonisht “modeste” u frynë duke u shndërruar “në një lumë të tërbuar”, duke gërryer shkëmbinjtë që përbënin themelet e shtëpisë së Bashaws, duke bërë që ajo të shembej dhe të rrëmbehej nga uji i përmbytjes.
Dhe gjysmë ore apo 45 minuta më vonë, lumi kishte ardhur deri në skajin e tarracës së shtëpisë, tarracën e pasme.
Familja Bashaw ikën nga shtëpia e tyre rreth orës 9 të mbrëmjes dhe fjetën në një hambar në pronën e tyre atë natë.
Kur u kthyen në shtëpi të shtunën për të parë dëmin, ishte më keq nga sa mund ta kishin imagjinuar.
Çifti filloi të shpëtonte çfarë mundi, por nuk kishte mbetur shumë. Ata morën disa mobilje, disa vegla dhe ushqim për macet. /Telegrafi/