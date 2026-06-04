Sharon Stone kujton një sulm fizik që përjetoi 10 vjet më parë: E di kush e bëri
Aktorja e Hollywoodit, Sharon Stone, kujtoi sulmin fizik që përjetoi 10 vjet më parë.
Gjatë një paraqitjeje në podcast-in "The Person Who Believed in Me", të drejtuar nga korrespondenti i CBS David Begnaud, Stone foli për sulmin.
"Nuk e di sa shumë mund të them për këtë, por më goditën nga pas. Nuk e dija vërtet çfarë më ndodhi. Isha pa ndjenja në dysheme. Nuk e di si arrita atje", tha ajo.
Sharon Stone
Pas kësaj, Stone shkoi te mjeku për probleme me pjesën e pasme të qafës dhe shpatullave.
"Shkova në klinikë sepse kisha shumë probleme me pjesën e pasme të qafës dhe shpatullave, të cilat më dhembnin shumë. Ata donin të më bënin një lloj injeksioni dhe më bënë të gjitha rrezet X të gjoksit, qafës dhe shpatullave. Mjeku më tha më pas se gjoksi im ishte thyer plotësisht. Ai tha se ishte e qartë se isha sulmuar dhe se ajo që më ndodhi ishte një akt kriminal", tha ajo.
Stone nuk donte t'i përgjigjej pyetjes se kush e sulmoi.
"Nuk do ta them publikisht, por ne e raportuam dhe bëmë gjithçka. Pata mundësinë të paraqes një raport dhe duke qenë se kanë kaluar 10 vjet dhe unë jam një figurë publike, vendosa të mos e bëj. Jam mjaft e sigurt se e di kush ma bëri këtë", tha ajo.
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Kur u pyet nëse besonte se sulmi ishte dhunë në familje, Stone tha se nuk lejohej të thoshte diçka. /Telegrafi/