Shakira dhe artistë të tjerë zbulojnë se çfarë e bën të paharrueshme një këngë të Kampionatit Botëror
Përpara Kupës së Botës 2026, disa artistë që punuan në këngët e FIFA-s folën rreth asaj se si duhet të jetë një himn që të mbahet mend nga tifozët anembanë botës.
Përpara Kupës së Botës 2026, Associated Press foli me Shakira-n, J Balvin-in, Nora Fatehi-n dhe Wyclef Jean, muzikantët e lidhur me këngët aktuale dhe të kaluara të Kupës së Botës FIFA.
Shakira, e cila me Burna Boy është krijuesja e himnit zyrtar të turneut "Dai Dai", kujtoi hitin e saj të mëparshëm "Waka Waka (Këtë herë për Afrikën)" me grupin Freshlyground për kampionatin e vitit 2010 në Afrikën e Jugut.
Duke folur për atë që e bën një këngë të tillë të suksesshme, Shakira tha se futbolli lidh kultura dhe njerëz të ndryshëm, kështu që kënga duhet të përcjellë emocionet dhe pasionin e tyre.
"Përgjegjësia e madhe e krijimit të një kënge për Kupën e Botës është se duhet të krijosh një këngë që përfaqëson ndjenjat, emocionet dhe pasionin e njerëzve", deklaroi ajo.
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Sipas saj, një numër i tillë duhet të jetë global, ritmik dhe mjaftueshëm i fortë sa ta bëjë audiencën të kërcejë dhe të këndojë së bashku.
J Balvin, i cili luan në këngën zyrtare të Coca-Cola-s për Kupën e Botës FIFA 2026, një version i ri i hitit "Jump", beson se çdo këngë duhet të tërheqë menjëherë vëmendjen e dëgjuesve. Kur bëhet fjalë për himnin e Kupës së Botës, ai tha se ai duhet të ndjekë intensitetin e një ndeshjeje futbolli, me të gjitha uljet dhe ngritjet e emocioneve që ndodhin gjatë një ndeshjeje.
Nora Fatehi, një këngëtare dhe kompozitore kanadeze-marokene e cila është në albumin zyrtar të kampionatit me këngën "Siir, Siir", tha se një këngë e tillë duhet të ketë një ritëm të fortë dhe një ndjenjë fituese.
Wyclef Jean, një nga autorët e këngës "Dar um Jeito (Do të gjejmë një rrugë)" për Kupën e Botës 2014 në Brazil, theksoi se refreni dhe melodia duhet ta elektrizojnë stadiumin, por edhe të mbartin një mesazh uniteti dhe shprese. /Telegrafi/