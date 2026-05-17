Real Madridi ka fituar përballë Sevillas në udhëtim në xhiron e 37-të të La Ligas me rezultat 1-0.

Golin e fitores e shënoi Vinicius Junior, në minutën e 15-të.

Sevilla, pavarësisht humbjes, e ka siguruar qëndrimin në La Liga për shkak të rezultateve të tjera në xhiron e parafundit.

Deri në fund të kampionatit ka mbetur edhe një xhiro për t’u luajtur.

Sevilla është e 13-ta me 43 pikë, sa i ka edhe Alavesi në vendin e 14-të.

Real Madridi do të përfundojë i dyti me 83 pikë. /Telegrafi/

Standings provided by Sofascore
La LigaFutbollNdërkombëtareSportEkipetReal Madrid
telegrafi sport app