Seth Rogen pati një reagim të papritur gjatë xhirimeve të një skene seksi me Penelope Cruz, duke e ngatërruar regjisorin
Seth Rogen zbuloi se xhirimi i një skene intime me Penelope Cruz për komedinë e re "The Invite" nuk ishte aspak i lehtë.
Konkretisht, aktori pranoi se ndërsa xhironte një skenë romantike me Penelope Cruz, ai pati një reagim të papritur që e habiti edhe regjisoren Olivia Wilde.
Duke u shfaqur në “Jimmy Kimmel Live!”, aktori i famshëm tha se ai dhe Cruz u inkurajuan të improvizonin gjatë xhirimeve të “The Invite”, por që instinktet e tij morën kontrollin në një moment.
Është një skenë në të cilën personazhet e tyre janë në prag të një marrëdhënieje intime dhe Rogen pranoi se nuk mund të ndalonte së falënderuari aktoren.
"Ka një skenë ku unë dhe ajo po kalojmë një moment intim, dhe unë vazhdoja të thoja, 'Faleminderit'", tha me shaka Rogen.
Sjellja e tij e ngatërroi regjisoren Olivia Wilde, e cila e pyeti gjatë xhirimeve pse vazhdonte ta falënderonte.
- YouTube youtu.be
"Ajo tha vetëm: 'Pse? Çfarë po bën? Pse vazhdon të falënderosh?'" tregoi aktori.
Rogen pranoi se ai vetë nuk ka ndonjë shpjegim të veçantë për reagimin e tij.
"Nuk e di. Është thjesht ajo që më del nga goja", tha ai.
Kur u pyet pse të thuash faleminderit dukej si një përgjigje e përshtatshme në një skenë të tillë, aktori 44-vjeçar bëri shaka se në fakt ishte një reflektim i mënyrës se si do të vepronte ai në jetën reale.
"E tëra që kam është mirënjohje. Do të kërkoja falje dhe do të isha mirënjohës. Më vjen keq," pranoi ai.
Shqetësim shtesë gjatë xhirimeve, siç pranoi ai, u shkaktua nga fakti që ai kishte në mendje bashkëshortin e saj, Javier Bardem.
"Nuk mendoj se ai më sheh si një kërcënim legjitim në asnjë mënyrë," shtoi Rogen.
Aktori zbuloi gjithashtu se disa nga momentet më qesharake në film nuk ishin pjesë e skenarit origjinal. Një skenë lindi pasi Cruz sugjeroi që personazhi i saj të këndonte një këngë nga Sade.
Ai nuk kishte ide pa as për improvizim. Ai sugjeroi një skenë në të cilën personazhi i tij lufton për të hequr pantallonat përpara se të bjerë në mënyrë spektakolare, dhe ekipit në shesh xhirimi i pëlqeu ideja. Megjithatë, skena pati pasoja në shëndetin e tij, pasi shpatulla i dhembte për shtatë muajt në vijim.
Në "The Invite" luajnë Olivia Wilde dhe Seth Rogen si çifti i martuar Angela dhe Joe. Marrëdhënia e tyre shndërrohet në kaos kur ata vizitohen nga çifti joshës Pina dhe Hawk, të luajtur nga Penelope Cruz dhe Edward Norton.
Wilde më parë ndau anekdotën e saj nga xhirimet e filmit. Ndërsa u shfaq në podkastin Table Manners, ajo zbuloi se Cruz e puthi papritur gjatë një skene, duke bërë që ajo të humbiste plotësisht përqendrimin. /Telegrafi/