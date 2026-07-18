Seriali i ri horror i Netflix-it që po bën për vete shikuesit në masë, kritikët e kinematografisë i kanë dhënë 100 përqind vlerësime të përsosura
Drama e re horror e Netflix-it "The East Palace" fitoi zemrat e publikut pothuajse menjëherë pas premierës së saj. Shumë e përshkruajnë këtë serial si një nga publikimet më të paharrueshme kinematografike të vitit.
Ngjarja ndjek Gu-cheon, luajtur nga Nam Joo-hyuk, një burrë që sheh fantazma dhe detyrohet nga mbreti të hetojë pse trashëgimtarët mbretërorë vdesin në rrethana të pazakonta. Ndërsa qëndron në pallat derisa të përfundojë hetimi, ai bashkëpunon me zonjën e oborrit Saeng-gang, luajtur nga Roh Yoon-seo, dhe së bashku përpiqen të zbulojnë burimin e së keqes.
Seriali kombinon folklorin korean, intrigat e oborrit mbretëror dhe tmerrin mbinatyror. Seriali i referohet krijesave nga legjendat koreane, duke përfshirë gwi-ma dhe ak-gwi. Historia është e lidhur me të kaluarën e errët të pallatit, kështu që çdo takim i ri me mbinatyrshmen zbulon gjurmë korrupsioni dhe sekretesh të fshehura.
Identiteti vizual dhe prodhimi u vlerësuan veçanërisht. Seriali u xhirua në Qarkun Yeoncheon, dhe skenografia luksoze, kostumet dhe efektet speciale theksojnë më tej përzierjen e dramës historike dhe horrorit. Shikuesit shprehën reagime shumë pozitive në mediat sociale.
"Sapo mbarova së shikuari 'The East Palace' dhe sinqerisht jam pa fjalë. Pa dyshim që është një nga dramat më të mira koreane që kam parë këtë vit", "Kjo është një nga dramat më të mira që kam parë këtë vit. Gjithçka dukej perfekte... Vërtet nuk munda të gjeja asgjë të gabuar", janë disa prej tyre. Kritikët i dhanë një vlerësim perfekt (100 përqind) në Rotten Tomatoes. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be