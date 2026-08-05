Michelle Pfeiffer nuk ka më plane për të luajtur role kryesore: Dua të punoj vetëm në projekte ansambli
Producentja dhe aktorja amerikane Michelle Pfeiffer thotë se pasi ka punuar në dy seriale televizive, ka ndryshuar perspektivën e saj mbi aktrimin dhe se në të ardhmen do të preferonte të punonte në projekte ansamblesh sesa të merrte role kryesore në filma.
Aktorja zbuloi se ka zhvilluar një vlerësim për projektet televizive në ansambël pasi luajti në serialet "Margo's Got Money Troubles" dhe "The Madison" këtë vit.
"Nuk dua të aktroj më kurrë në një film tjetër, betohem në Zot. Dua vetëm të bëj pjesë në ansambël. Është shumë më argëtuese, më pëlqen shumë", tha Pfeiffer gjatë eventit "The Hollywood Reporter's THR x Apple TV's Leading the Narrative: The Women of Apple TV".
Aktorja u shfaq në panel së bashku me të nominuarat e tjera për çmimin Emmy, përfshirë Elle Fanning, Dale Dickey, Karolina Wydra, Rhea Seehorn dhe Jessica Williams.
Pjesa më e madhe e entuziazmit të saj erdhi nga puna në serialin "Margo's Got Money Troubles", adaptimi për Apple TV i librit më të shitur të Rufi Thorpe.
"Jam thjesht e mahnitur nga performancat e femrave në televizion dhe sinqerisht, ato vërtet e sundojnë televizionin", tha Pfeiffer.
Ajo shtoi se personazhet e shtresuara emocionalisht në serial i kujtuan një citat të famshëm nga Robin Williams.
"Më pëlqen sa kompleksë dhe të papërsosur janë të gjithë këta personazhe dhe më kujton vërtet atë thënien e famshme të Robin Williams ku ai thotë: 'Mbaj mend se të gjithë ata që takon po luftojnë një betejë për të cilën ti nuk di asgjë dhe ji i sjellshëm'. Kjo, për mua, përmbledh shfaqjen dhe mesazhin e saj, dhe jam vërtet krenare që jam pjesë e saj", tha ajo.
Pfeiffer luan në serial përkrah Elle Fanning, e cila ka folur më parë për bashkëpunimin e tyre.
"Jemi bërë shumë të afërt, veçanërisht duke luajtur këto dy personazhe në këtë shesh xhirimi. Marrëdhënia e Shyanne dhe Margo është e ndërlikuar dhe e shumëllojshme, dhe jam shumë e nderuar që pata mundësinë ta bëj këtë me Michelle", tha Fanning.
Pfeiffer ia ktheu komplimentet koleges së saj, duke theksuar se ajo e kishte impresionuar edhe para se të dilnin së bashku para kamerave.
"Ajo është një profesioniste dhe është në gjendje të zhytet plotësisht në një personazh, të xhirojë një skenë emocionale, të bëjë tre xhirime, të dalë prej saj dhe të merret me detyrat e prodhimit", tha Pfeiffer.
Ajo shtoi se Fanning është krejtësisht ndryshe jashtë sheshit të xhirimit.
"Dhe pastaj ajo përtyp çamçakëz në anë, dhe ne qeshim. Ajo është personi më i lehtë në botë për të bërë të qeshësh. Ne qeshim shumë, dhe ajo është thjesht shumë, shumë mirëdashëse dhe e gëzuar," shtoi ajo. /Telegrafi/