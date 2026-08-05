Aktorja e vlerësuar për rolin në "The Odyssey" ka qenë pa punë prej një viti: Politika e industrisë ka ndryshuar
Aktorja britanike Samantha Morton pohon se ishte pa punë për një vit pas xhirimeve të filmit "The Odyssey", duke theksuar se mosha është një nga arsyet pse aktoret e kanë më të vështirë të marrin role të reja në Hollywood.
Aktorja, e cila aktualisht po merr lëvdata për rolin e saj si shtriga Kirke në filmin "The Odyssey" të Christopher Nolan, thotë se diskriminimi për shkak të moshës ende ekziston në Hollywood.
Ajo foli për këtë në një nga episodet e fundit të podkastit "Happy Sad Confused".
"Nuk kam punuar për një vit që kur kam bërë filmin 'The Odyssey', e dini, dhe kam agjentë dhe menaxherë shumë të mirë, por në fund të ditës, jam 49 vjeçe", tha ajo.
Ajo shtoi se beson në aftësitë e saj në aktrim, por beson se rrethanat në industrinë e filmit kanë ndryshuar ndjeshëm.
"Unë besoj se jam një aktore e mirë, por ka edhe aktorë të tjerë të mirë. A e kuptoni çfarë dua të them? Pra, politika e industrisë ka ndryshuar në mënyrë drastike", shtoi ajo.
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Morton theksoi se përfshirja e saj në filmin e Nolan, xhirimet e të cilit përfunduan në gusht 2025, ishte veçanërisht e rëndësishme sepse i lejoi asaj të vazhdonte punën, por edhe të bashkëpunonte me një nga regjisorët më të respektuar të ditëve të sotme.
"Pra, kjo do të thotë për mua, pavarësisht nëse vazhdoj të punoj, dhe jam e bindur se do ta bëj, pavarësisht ulje-ngritjeve, do të vazhdoj të punoj deri në të tetëdhjetat apo çfarëdo qoftë, por për mua është më shumë se kam punuar me Christopher Nolan gjatë gjithë jetës sime. Kaq është. Jam e lumtur tani", tha ajo.
Aktorja, e cila punoi me Steven Spielberg dhe Woody Allen gjatë karrierës së saj, pranoi se u prek veçanërisht nga ftesa nga ekipi i Nolan.
"Sinqerisht qava kur mora telefonatën nga ekipi im dhe dëgjova, 'Christopher Nolan do të donte t'ju takonte'", pranoi ajo.
Duke folur për rolin e saj në film, Morton tha se ky ishte konfirmimi i saj se këmbëngulja mund të shpërblehet.
"Shpresë dhe besim, mendoj, nëse këmbëngul dhe vazhdon të krijosh punë të mira, dhe njerëzit e duhur e shohin këtë, atëherë ndoshta mund të vazhdosh", tha ajo.
Morton po fiton njohje për rolin e saj si shtriga mitike Circe në filmin "The Odyssey", ku luajnë gjithashtu Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron.
Aktorja e filloi karrierën e saj në vitet nëntëdhjetë dhe me kalimin e viteve ka luajtur një sërë rolesh të shquara. Ajo fitoi çmimin Golden Globe në vitin 2007 për Aktoren më të Mirë Mbështetëse në një Serial ose Film Televiziv për "Longford", ndërsa në vitin 2024 u vlerësua me çmimin BAFTA për Kontribut të Jashtëzakonshëm në Film dhe Televizion.
Ajo u nominua gjithashtu për dy çmime Oscar, për aktoren më të mirë mbështetëse në vitin 1999 për filmin "Sweet and Lowdown" dhe për aktoren më të mirë protagoniste në vitin 2002 për filmin "In America". /Telegrafi/