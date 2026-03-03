Scream 7 thyen rekordin e serisë, duke arkëtuar 97 milionë dollarë në mbarë botën
Scream 7 shënoi debutimin më të suksesshëm në historinë e serisë, duke arkëtuar 97.2 milionë dollarë në mbarë botën gjatë fundjavës së hapjes.
Kapitulli i shtatë i sagës së dashur horror fitoi 64.1 milionë dollarë në tregun vendas dhe 33.1 milionë dollarë në tregjet ndërkombëtare.
Këto shifra përbëjnë debutimin më të madh global, ndërkombëtar dhe në Amerikën e Veriut në historinë e serisë, e cila bëri debutimin e parë në vitin 1996.
Historia ndjek një vrasës të ri Ghostface që shënjestron vajzën e heroinës ikonike Sidney Prescott, të luajtur nga Neve Campbell.
Campbell u rikthye në seri pasi kishte munguar në filmin e gjashtë për shkak të një mosmarrëveshjeje për pagën. Analistët e industrisë kanë theksuar nostalgjinë e publikut për rikthimin e saj — së bashku me paraqitjet e Courteney Cox, David Arquette dhe Matthew Lillard.
“Ky sukses historik në arkë, që thyen rekordin e serisë, është dëshmi e trashëgimisë së qëndrueshme të krijuar nga regjisori ynë Kevin Williamson 30 vite më parë, i udhëhequr nga e pakrahasueshmja Neve Campbell, ylli në ngritje Isabel May, figura e qëndrueshme e serisë Courteney Cox dhe i gjithë kasti,” tha kryetari dhe CEO i Spyglass Media Group, Gary Barber, në një deklaratë të siguruar nga Variety.
“Jemi vërtet mirënjohës ndaj audiencës në mbarë botën që u paraqit me entuziazëm në kinema, gati për një tjetër përvojë drithëruese me Ghostface”.