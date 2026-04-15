Sandra Bullock dhe Nicole Kidman njoftojnë vazhdimin e "Pratical Magic"
Sandra Bullock dhe Nicole Kidman kanë konfirmuar se janë shumë të emocionuara për vazhdimin e filmit të famshëm "Practical Magic", i quajtur "Practical Magic 2".
Gjatë prezantimit në CinemaCon 2026, ato zbuluan disa detaje të reja për historinë.
Sipas tyre, vazhdimi do të fokusohet te vajzat e Sallyt, të cilat tashmë janë rritur dhe po përballen me trashëgiminë e tyre magjike dhe familjare.
Sandra tregoi se një nga personazhet kryesore, Gillian Owens, ka lënë pas jetën e mëparshme plot aventura dhe tani jeton një jetë më të qetë.
Ndërkohë, Nicole shpjegoi se shtëpia ikonike e familjes është rindërtuar dhe e kaluara e tyre do të kthehet sërish për t’i ndjekur.
Ato gjithashtu theksuan se historia do të sjellë sërish magji, familje dhe sfida të reja për personazhet.
Bullock madje ndau edhe një video nga xhirimet në rrjetet sociale, duke treguar atmosferën e filmit.
Premiera e filmit "Practical Magic 2" është planifikuar për 18 shtator të këtij viti. /Telegrafi/