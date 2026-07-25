Saga e Trump dhe kartonit të kuq vazhdon, rrëzohet ankesa kundër Infantinos
Megjithëse Kupa e Botës 2026 ka mbaruar të dielën e javës së kaluar, me Spanjën që u shpalle kampione bote pas fitores në finale ndaj Argjentinës, polemikat që pasuan atë janë ende çështje debati.
Ndër ngjarjet që shkaktuan më shumë reagime janë kartoni i kuq i lojtarit të kombëtares amerikane Folarin Balogun në ndeshjen kundër Bosnjës dhe Hercegovinës dhe vendimi i presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, për ta anuluar atë karton, në kundërshtim me rregullat. Vëmendja u tërhoq edhe te marrëdhënia e Infantinos me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
Për shkak të mbështetjes publike të Infantinos për presidentin e SHBA-së dhe politikat e tij, organizata FairSquare ngriti një padi kundër tij. Në padi, ata deklaruan se presidenti i FIFA-s në këtë mënyrë shkeli parimin e neutralitetit politik dhe ia referoi çështjen Komitetit Olimpik Ndërkombëtar.
Sipas Reuters, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC) e hodhi poshtë raportin, duke shpjeguar se çështja nuk ishte brenda kompetencës së Komisionit të Etikës.
“Komisioni i Etikës i IOC-së e ka shqyrtuar me kujdes ankesën e FairSquare. Komisioni ka theksuar se kjo ankesë, përfshirë pjesën që ka të bëjë me Presidentin e FIFA-s, ka të bëjë ekskluzivisht me vendimet e një federate ndërkombëtare sportive”.
“Kjo aleancë ruan autonominë në marrjen e vendimeve në lidhje me qeverisjen e saj, duke përfshirë marrëdhëniet me qeveritë, si dhe zbatimin e rregullave. Të dyja fushat janë jashtë juridiksionit të Kodit të Etikës të IOC-së. FairSquare është njoftuar për vendimin përfundimtar”, tha Bordi në një deklaratë.
Reuters vëren se Gianni Infantino ka qenë anëtar i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 2020 dhe më parë është kritikuar për marrëdhënien e tij me presidentin e SHBA-së. /Telegrafi/