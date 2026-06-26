Sabrina Carpenter u pa në tribunat e stadiumit në ndeshjen mes Ekuadorit dhe Gjermanisë
Këngëtarja e njohur amerikane Sabrina Carpenter ka qenë e pranishme në ndeshjen mes Ekuadorit dhe Gjermanisë, që u zhvillua në New Jersey të enjten.
Këngëtarja 27-vjeçare u pa duke përdorur dylbi derisa ishte ulur në pjesën e sipërme të stadiumit.
Carpenter bëri një paraqitje surprizë në ndeshjen e grupit, ku Ekuadori arriti të kualifikohej me vështirësi në fazën nokaut pas fitores 2–1 në një atmosferë festive.
Pavarësisht se u gjendën në disavantazh pas golit të Leroy Sané që në minutën e dytë, skuadra e Amerikës së Jugut arriti të barazojë me golin e Nilson Angulos nga Sunderland.
Artistja ishte një nga shumë emra të njohur që kanë ndjekur ndeshjet e Kupës së Botës që nga fillimi i turneut, me Brad Pitt, Katy Perry dhe Paris Hilton mes figurave të tjera të famshme që kanë ndjekur nga afër ndeshjet.
Krijuesja e hitit “Espresso” zgjodhi një veshje elegante: një fustan mini me polo në ngjyrë blu marine dhe të bardhë, ndërsa zuri vendin e saj brenda stadiumit.