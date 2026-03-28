Rusët sulmojnë Odesan- goditet materniteti dhe ndërtesat e banimit
Odesa e Ukrainës është vënë nën sulm të ashpër gjatë natës, pasi forcat ruse ndërmorën një seri goditjesh që prekën edhe objektiva civile.
Një nga sulmet më të rënda goditi drejtpërdrejt çatinë e një spitali materniteti në distriktin Primorskyi, duke shkaktuar panik te pacientët dhe stafi mjekësor.
Falë reagimit të shpejtë, të gjithë arritën të strehohen në kohë, duke shmangur një tragjedi edhe më të madhe.
Sulmet nuk u ndalën me kaq. Një ndërtesë banimi pësoi dëmtime të konsiderueshme, ku disa kate u shkatërruan pjesërisht si pasojë e goditjes. Vala e fuqishme e shpërthimit theu xhamat në disa blloqe përreth, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke rrezikuar jetën e banorëve.
Në zonat e banimit privat shpërthyen gjithashtu disa zjarre, ku shtëpi të tëra u përfshinë nga flakët, duke detyruar banorët të largohen me urgjencë. Ekipet e emergjencës ndërhynë menjëherë për të shuar zjarret dhe për të nxjerrë të plagosurit nga rrënojat.
Sipas të dhënave paraprake, të paktën 10 persona janë plagosur, përfshirë edhe një fëmijë. Dy prej tyre ndodhen në gjendje kritike dhe po luftojnë për jetën. Fatkeqësisht, një nga të plagosurit nuk arriti t’u mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë në spital.
Autoritetet lokale po vazhdojnë vlerësimin e dëmeve, ndërsa frika për sulme të tjera mbetet e lartë te qytetarët.