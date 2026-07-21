Rrëfimi i një modeleje nga Uzbekistani: Epstein më abuzoi gjatë vuajtjes së dënimit me burg
Roza Gilles, një ish-modele nga Uzbekistani, ka zbuluar për herë të parë historinë e saj të tmerrshme rreth viteve të abuzimit dhe përdhunimit që duroi në duart e pedofilit të dënuar Jeffrey Epstein.
Fakti që abuzimi ndodhi në vitin 2009, ndërsa Epstein po vuante dënimin me burg sipas programit të diskutueshëm të "lirimit nga puna", është veçanërisht tronditës, shkruan CNN.
Kur 18-vjeçarja Roza Gilles u shfaq në një zyrë në katin e 14-të të një rrokaqielli në Palm Beach, Florida, në verën e vitit 2009, ajo mendoi se po vinte për një punë fundjave si recepsioniste për të shlyer borxhet që kishte krijuar me të mbërritur në SHBA. Në vend të kësaj, ajo ra në një kurth.
Ajo gjeti një grua në dhomë duke i masazhuar këmbët Epsteinit, i tha ajo CNN-së në një intervistë ekskluzive. Gilles vuri re se Epstein kishte një brez të zi plastik rreth kyçit të këmbës me një kuti të vogël dhe një dritë që ndizte. Kur ajo i pyeti se çfarë ishte, Epstein dhe gruaja qeshën. Pak çaste më vonë, filloi makthi.
"Isha duke ngrirë. Një grua erdhi dhe filloi të më zbërthente bluzën. E hoqi, pastaj më hoqi reçipetat dhe doli jashtë", kujton Gilles ditën kur Epstein e sulmoi seksualisht për herë të parë.
Foto nga rinia e Roza Gilles (Foto: CNN)
Vetëm më vonë ajo e kuptoi se sulmuesi po vuante dënimin për joshjen e të miturve në prostitucion. Ishte vetëm fillimi i viteve të tëra përdhunimi dhe torture.
Gilles mbërriti në SHBA nëpërmjet agjentit Jean-Luc Brunel, pronar i agjencisë MC2 Model Management në Nju Jork, i cili ishte i lidhur ngushtë me Epstein.
Agjencia menjëherë u atribuoi vajzave të reja mijëra dollarë borxhe për viza dhe qira. Kur vajzat hynin në një situatë të pashpresë financiare, Epstein hynte në histori me oferta "bujare" për punë shtesë.
Mesazhi ishte i qartë - gratë e reja migrante ishin plotësisht në mëshirën e agjencisë dhe Epsteinit.
Epstein përdori një marrëveshje kontroverse të pranimit të fajësisë të vitit 2008 gjatë dënimit të tij 13-mujor, e cila i lejoi atij të kalonte pjesën më të madhe të kohës jashtë një qelie burgu.
Ai formoi organizatën jofitimprurëse "Florida Science Foundation", ku i lejohej të punonte deri në 12 orë në ditë.
Është tronditëse që gjatë abuzimit të vajzave, rojet e burgut dhe zëvendësit e sherifit të Qarkut Palm Beach ishin të pranishëm në dhomat ngjitur.
Survivor details Epstein abuse that began during his jail timeyoutube.com
Agjencia e Epsteinit u pagoi atyre më shumë se 128,000 dollarë për "siguri" dhe mbajtjen e të dhënave të vizitorëve.
Gilles kujton momentin kur pa një oficer policie me uniformë duke qeshur dhe duke bërë shaka me Epstein në rezidencën e Epstein.
"Mendova me vete, 'Falë Zotit, kjo është dita kur gjithçka do të marrë fund'. I shikova, i urova një ditë të mbarë dhe ai kaloi pranë meje pa thënë asnjë fjalë. Atëherë e kuptova - çfarëdo që të bësh, askush nuk do ta ndalojë këtë njeri. Mund të bërtasësh nga maja e universit, askush nuk do të interesohet", kujton Gilles.
Pasi arriti pavarësinë financiare nëpërmjet një karriere në Nju Jork, Gilles më në fund iku nga mjedisi i Epstein. Ajo u zhvendos në perëndim të SHBA-së, u martua dhe sot punon si trajnere fitnesi.
Ajo e fshehu të kaluarën e saj të errët për vite me radhë, madje edhe nga prindërit e saj, por vendosi të fliste publikisht pasi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së publikoi më parë dokumente që, pavarësisht premtimeve për të mbrojtur privatësinë e viktimave, zbuluan emrin dhe korrespondencën e saj me një shkelës seksual të dënuar.
"Gjërat që ai më bëri më lënduan shumë. Ato lanë shenjën më të madhe dhe unë kurrë nuk do të jem në gjendje të ec përpara plotësisht, pavarësisht se sa shumë përpiqem", tha Gilles në fund të rrëfimit të saj prekës. /Telegrafi/