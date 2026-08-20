Rooney parashikon fituesin e Ligës Premier: Man Unitedi vetëm në top katër
Wayne Rooney beson se Manchester Unitedi do ta përfundojë sezonin në vendin e katërt në Ligën Premier, ndërsa ka paralajmëruar se Arsenali mund të “arratiset” me titullin e kampionit.
Ish-kapiteni i “Djajve të Kuq” ka thënë se do të ishte i kënaqur me një përfundim në top-katërsh, por ka insistuar se skuadra e Michael Carrick ka nevojë për edhe dy ose tre përforcime të tjera.
“Do ta pranoja vendin e katërt. Mendoj se ndoshta do të përfundojnë të katërtit, por ende mendoj se duhet të transferojnë edhe dy ose tre lojtarë”.
“Po shikoni Arsenalin dhe Manchester Cityn. Chelsea do të jetë shumë më i mirë këtë sezon, Tottenham gjithashtu do të jetë më i mirë. Pastaj është edhe Liverpooli. Kështu që do të jetë e vështirë”.
Rooney e sheh Arsenalin si favorit të madh për titullin dhe beson se skuadra londineze mund të krijojë një diferencë të madhe ndaj rivalëve.
“Arsenali ka potencialin të arratiset me titullin, por pas tyre mund të shohim shumë ndryshime. Mendoj se Manchester Unitedi do të përfundojë i katërti”.
“Michael Carrick bëri një punë fantastike për ta rikthyer Manchester Unitedin në Ligën e Kampionëve. Tani klubi duhet të qëndrojë aty”.
Megjithatë, Rooney e konsideron jorealiste që Unitedi të synojë titullin e Ligës Premier këtë sezon.
“Mendoj se është joreale të mendosh se do ta fitojnë Ligën Premier këtë vit. Nuk mendoj se do ta bëjnë”.
“Arsenali është favorit për ta fituar titullin, por a mund ta rrëmbejë Unitedi vendin e dytë nga Manchester City dhe të fillojë të ndërtojë sërish, për të synuar titullin sezonin e ardhshëm?”.
“Ne nuk e dimë se si do të jetë Manchester City pa Pep Guardiolën apo si do të ecë Liverpooli, por mendoj se ata do të jenë më të mirë. Chelsea patjetër do të jetë më i mirë, ashtu si edhe Tottenham”.
“Prandaj mendoj se ky sezon do të jetë më i vështirë dhe Unitedi duhet të sigurohet që të qëndrojë në zonën e top-katërshes dhe të jetë konkurrues”./Telegrafi/