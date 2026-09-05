Robert Pattinson dhe Oasis në qendër të vëmendjes në Festivalin e Filmit në Venecia: Premierat botërore po vijnë
Aktori britanik Robert Pattinson dhe muzikantët Noel dhe Liam Gallagher mbërrijnë në Lido, ku do të mbahen premierat botërore të filmit "Primetime" dhe dokumentarit për Oasis në Festivalin e Filmit në Venecia.
Ardhja e aktorit dhe e vëllezërve Gallagher vjen pas një sërë momentesh të rëndësishme në festivalin e këtij viti, përfshirë çmimin për arritje jetësore të George Clooney dhe reagimin emocional të publikut ndaj performancës së John Malkovich në "Wild Horse Nine". Shfaqja e tyre në të njëjtën ditë mund të jetë një pikë kulmore e programit të festivalit.
“Primetime”, shkruar nga Ajon Singh dhe drejtuar nga Lance Oppenheim, ndjek serialin “To Catch a Predator” dhe prezanton Chris Hansen gjatë kohës së shikueshmërisë në “Dateline” të NBC-së.
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Bazohet në artikullin e Luke Dittrich në Esquire, "Sonte në Dateline Ky Burrë Do të Vdesë", që flet për goditjen e vitit 2006 ndaj Ndihmës Prokurorit të Distriktit të Teksasit, Bill Conradt, i cili vrau veten ndërsa oficerët i afroheshin shtëpisë së tij dhe kamerat televizive prisnin jashtë.
Robert Pattinson është ylli i këtij filmi. Hansen nuk mori pjesë në xhirime, vuri në dyshim publikisht motivet e autorit dhe u shqetësua gjithashtu nga marrëveshja e konfidencialitetit që duhej të nënshkruante para shfaqjes.
Dokumentari "Oasis: Don't Look Back in Anger" sjell pamje nga koncertet dhe historinë e marrëdhënies midis Noel dhe Liam Gallagher, konflikti i gjatë i të cilëve çoi në shpërbërjen e grupit në vitin 2009. Filmi përfshin pamje nga provat e papublikuara më parë dhe intervistën e tyre të parë të përbashkët në 25 vjet. Regjisorët Dylan Southern dhe Will Lovelace thanë:
"Ne kishim ndërmend të bënim një film për pajtimin e dy vëllezërve, të njohur për marrëdhënien e tyre të trazuar, por donim gjithashtu të bënim një film për fuqinë e muzikës dhe mënyrën se si këngët e Oasis vazhduan të jetonin në jetën e tyre ndërsa grupi ishte në pauzë për 15 vjet".
Të dy filmat mbërrijnë në kinematë amerikane në shtator. "Primetime" është planifikuar për 25 shtator, ndërsa dokumentari Oasis i Disney-t do të shfaqet në IMAX nga 11 shtatori, përpara se të mbërrijë në Disney+ më vonë këtë vit. /Telegrafi/
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