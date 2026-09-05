Aktori britanik Robert Pattinson dhe muzikantët Noel dhe Liam Gallagher mbërrijnë në Lido, ku do të mbahen premierat botërore të filmit "Primetime" dhe dokumentarit për Oasis në Festivalin e Filmit në Venecia.

Ardhja e aktorit dhe e vëllezërve Gallagher vjen pas një sërë momentesh të rëndësishme në festivalin e këtij viti, përfshirë çmimin për arritje jetësore të George Clooney dhe reagimin emocional të publikut ndaj performancës së John Malkovich në "Wild Horse Nine". Shfaqja e tyre në të njëjtën ditë mund të jetë një pikë kulmore e programit të festivalit.

“Primetime”, shkruar nga Ajon Singh dhe drejtuar nga Lance Oppenheim, ndjek serialin “To Catch a Predator” dhe prezanton Chris Hansen gjatë kohës së shikueshmërisë në “Dateline” të NBC-së.

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Bazohet në artikullin e Luke Dittrich në Esquire, "Sonte në Dateline Ky Burrë Do të Vdesë", që flet për goditjen e vitit 2006 ndaj Ndihmës Prokurorit të Distriktit të Teksasit, Bill Conradt, i cili vrau veten ndërsa oficerët i afroheshin shtëpisë së tij dhe kamerat televizive prisnin jashtë.

Robert Pattinson është ylli i këtij filmi. Hansen nuk mori pjesë në xhirime, vuri në dyshim publikisht motivet e autorit dhe u shqetësua gjithashtu nga marrëveshja e konfidencialitetit që duhej të nënshkruante para shfaqjes.

Dokumentari "Oasis: Don't Look Back in Anger" sjell pamje nga koncertet dhe historinë e marrëdhënies midis Noel dhe Liam Gallagher, konflikti i gjatë i të cilëve çoi në shpërbërjen e grupit në vitin 2009. Filmi përfshin pamje nga provat e papublikuara më parë dhe intervistën e tyre të parë të përbashkët në 25 vjet. Regjisorët Dylan Southern dhe Will Lovelace thanë:

"Ne kishim ndërmend të bënim një film për pajtimin e dy vëllezërve, të njohur për marrëdhënien e tyre të trazuar, por donim gjithashtu të bënim një film për fuqinë e muzikës dhe mënyrën se si këngët e Oasis vazhduan të jetonin në jetën e tyre ndërsa grupi ishte në pauzë për 15 vjet".

Të dy filmat mbërrijnë në kinematë amerikane në shtator. "Primetime" është planifikuar për 25 shtator, ndërsa dokumentari Oasis i Disney-t do të shfaqet në IMAX nga 11 shtatori, përpara se të mbërrijë në Disney+ më vonë këtë vit. /Telegrafi/

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TV / FilmMagazina