Rita Ora risjell skenat e hitit “Praising You”: Fatboy Slim do të jetë gjithmonë legjendë
Artistja shqiptare me renome botërore, Rita Ora, ka rikthyer së fundmi kujtimet nga një prej bashkëpunimeve të saj më të komentuara, duke ndarë me ndjekësit në Instagram një seri fotografish nga xhirimet e klipit “Praising You” (2023), këngë e realizuar në bashkëpunim me DJ-in e famshëm britanik Fatboy Slim.
Në setin e publikuar, Rita shfaqet në disa momente prapa skenike, ku bie në sy energjia e xhirimeve dhe atmosfera e stilit “club”, të cilën këngëtarja e ka përmendur edhe në mbishkrimin që shoqëron postimin.
Në disa prej fotove ajo pozon me veshje sportive dhe pamje natyrale, duke dhënë përshtypjen e një dite intensive pune, ndërsa në të tjera shihet mes ekipit të kërcimtarëve dhe stafit, me buzëqeshje e gjendje të mirë – detaje që e bëjnë postimin të duket më shumë si një kujtim personal sesa thjesht promovim.
Një tjetër fotografi e veçantë është ajo ku Rita shfaqet krah Fatboy Slim, duke e nënvizuar edhe më shumë raportin profesional mes dy artistëve dhe “kiminë” e bashkëpunimit që u reflektua edhe në projektin muzikor.
Krahas imazheve, Rita Ora ka ndarë edhe një mesazh të ndjerë për DJ-in britanik, duke shkruar: “Si një fëmijë i viteve ’90 që po i jeton prapë ditët e saj të klubeve, Fatboy Slim do të mbetet gjithmonë një LEGJENDË. Ishte një ëndërr të ‘rimendonim’ hitin e tij dhe ta shndërronim në ‘PRAISING YOU’… 2023”, ka shkruar ajo, duke e përshtatur nostalgjinë e saj me respektin për një emër ikonë të skenës elektronike.
Kujtojmë se Fatboy Slim vitin e kaluar ishte në Kosovë për një performancë në festivalin “Sunny Hill”, ku kishte dhënë edhe një intervistë ekskluzive për Telegrafin, duke e vlerësuar lart bashkëpunimin e tij me Ritën dhe energjinë që ajo solli në projekt.
Postimi i fundit i Ritës u prit me reagime të shumta nga fansat, të cilët e komentuan nostalgjinë e saj për periudhën e vitit 2023 dhe pamjet nga prapaskenat, duke rikthyer edhe një herë vëmendjen te “Praising You” dhe tek bashkëpunimi me një prej DJ-ëve më të njohur në botë. /Telegrafii