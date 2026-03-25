Rikthehet në vëmendje deklarata e Brikenës ndaj Mateos: Nuk do të kem me të asnjëherë asgjë
Mateo Borri dhe Brikena Selmani kanë shkëmbyer puthjen e parë në buzë në spektaklin e së martës, në dhomë të rrëfimit.
Kjo bëri bujë të madhe për faktin se banori ka qenë tejet i dhënë pas modeles, por që nuk mund të thuhet edhe e kundërta.
Ajo madje kishte qenë e vendosur më parë se nuk do të ketë asgjë me të.
Një deklaratë e saj tani është rikthyer në vëmendje, ku theksonte se nuk do të ketë asnjëherë asgjë me të.
"Une do të thotë kjo është hera e parë dhe e fundit që ia them. Unë me Mateon, jo që nuk kam gjë. Por nuk do të kem fare asnjë gjë", kishte deklaruar Brikena.
Sidoqoftë, raporti i tyre është zbutur dhe tani mund të thuhet se janë një çift i konsoliduar brenda.
Mbetet për t'u paë në vazhdim se si do të rrjedhe kjo marrëdhënie e tyre. /Telegrafi/