Rikthehet Liga e Kampionëve – favoritët kryesorë dhe lojtarët që duhen ndjekur
Liga e Kampionëve rikthehet këtë javë me përballje të mëdha dhe pritshmëri të larta për një tjetër sezon spektakolar në elitën e futbollit evropian.
Në një analizë të publikuar nga BBC Sport, ekspertët e futbollit Julien Laurens dhe Guillem Balague kanë dhënë parashikimet e tyre për skuadrat që mund të luftojnë për trofeun, si dhe kanë veçuar disa prej lojtarëve që pritet të jenë protagonistë.
Paris Saint-Germain synon ta fitojë trofeun për të tretin vit radhazi, ndërsa pesë skuadra angleze do të tentojnë ta ndalin kampionin në fuqi.
Në mesin e favoritëve kryesorë është edhe Arsenali, i cili sezonin e kaluar arriti deri në finale.
Kush janë favoritët?
PSG hyn në garë me synimin për të shkruar historinë, por një tjetër triumf radhazi nuk do të jetë aspak i lehtë.
Skuadra franceze mund të ketë vështirësi ta ruajë të njëjtin nivel gjatë gjithë sezonit, megjithatë cilësia në përbërje dhe përvoja e fituar në dy edicionet e fundit e bëjnë atë një prej pretendentëve kryesorë.
Arsenali, ndërkohë, shihet si një prej skuadrave më të kompletuara në Evropë.
Londinezët kanë krijuar një strukturë shumë të fortë në mbrojtje dhe pas paraqitjeve të mira në sezonet e fundit, këtë herë synojnë të shkojnë deri në fund.
Bayern Munich është gjithashtu në mesin e pretendentëve seriozë, ndërsa Barcelona ka dhënë sinjale të forta se mund të jetë një prej skuadrave që do të luftojnë për finalen.
Real Madridi dhe Manchester City mbeten gjithmonë kandidatë të rrezikshëm, sidomos për shkak të përvojës dhe cilësisë që kanë në ndeshjet vendimtare të kësaj gare.
Në bazë të parashikimeve të ekspertëve, Arsenali, PSG dhe Barcelona janë ndër skuadrat që mund të shkojnë më larg, ndërsa Bayern Munich, Real Madrid dhe Manchester City janë pretendentët që mund të plotësojnë katërshen finale.
Lojtarët që pritet të bëjnë diferencën
Një prej emrave kryesorë për t'u ndjekur është Jude Bellingham.
Mesfushori i Real Madridit pritet të ketë një rol edhe më të madh këtë sezon dhe pozicioni më i avancuar mund t'i japë mundësi të shënojë më shumë dhe të jetë vendimtar në ndeshjet e mëdha.
Nico Paz është një tjetër talent që mund të tërheqë vëmendjen.
Argjentinasi është një prej lojtarëve kryesorë të Comos, skuadër që po përgatitet për aventurën e saj në Ligën e Kampionëve. Me Cesc Fabregasin në stol, Como pritet të jetë një prej ekipeve më interesante për t'u ndjekur.
Në PSG, vëmendja do të jetë edhe te Khvicha Kvaratskhelia.
Sulmuesi gjeorgjian ka treguar tashmë se mund të bëjë diferencën në ndeshjet e mëdha dhe aftësia e tij për të depërtuar, krijuar raste dhe shënuar me të dyja këmbët e bën atë një prej yjeve të kësaj gare.
Një emër më pak i njohur, por me potencial të madh, është Ismaelo Ganiou i Lensit.
Qendërmbrojtësi 21-vjeçar spikat për forcën fizike, shpejtësinë dhe aftësinë për të luajtur me topin. Paraqitjet e mira në Evropë mund ta vendosin atë në radarin e klubeve të mëdha.
Donyell Malen është gjithashtu një futbollist që pritet të jetë në qendër të vëmendjes.
Sulmuesi holandez ka treguar formë të shkëlqyer dhe rikthimi i Romës në Ligën e Kampionëve i jep atij një skenë të madhe për të treguar vlerat.
Kane, Yamal dhe Odegaard, ndër emrat kryesorë
Në mesin e lojtarëve që pritet të luajnë rol të rëndësishëm është edhe Harry Kane.
Sulmuesi i Bayern Munichut është në garë për Topin e Artë dhe stili i lojës së bavarezëve i përshtatet shumë karakteristikave të tij.
Lamine Yamal shihet si një tjetër prej yjeve që mund ta bëjnë diferencën.
Talenti i Barcelonës tashmë ka treguar se mund të përballet me nivelet më të larta dhe këtë sezon synon të lërë gjurmë edhe në Ligën e Kampionëve.
Nga Shakhtari, vëmendja do të jetë te Kaua Elias, sulmuesi brazilian 20-vjeçar që shihet si një prej talenteve të mëdha të klubit ukrainas.
Ndërkohë, Martin Odegaard do të ketë përgjegjësi të mëdha te Arsenali.
Pas një sezoni të kaluar të ndikuar nga lëndimet, kapiteni norvegjez e ka nisur mirë këtë edicion dhe pritet të jetë një prej liderëve kryesorë të skuadrës londineze.
Me kaq shumë pretendentë dhe yje në garë, Liga e Kampionëve premton edhe këtë sezon një betejë të jashtëzakonshme për trofeun.
PSG kërkon historinë, Arsenali synon ta mbyllë më në fund rrugëtimin deri në fund, ndërsa gjigantët si Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid dhe Manchester City do të tentojnë të rikthehen në majën e Evropës. /Telegrafi/