17 gola dhe nisja më e mirë në histori: Barça gati për Ligën e Kampionëve
Barcelona e nis të mërkurën fushatën e saj në Ligën e Kampionëve, një garë që aspiron ta fitojë. Dhe po e bën këtë në një mënyrë dominuese: ka pasur nisjen më të mirë në historinë e saj.
Barcelona ka shënuar 17 gola në katër ndeshjet e para të La Ligas, përfshirë tri fitore me rezultatin 5-0. Ky është bilanci i tretë më i mirë ofensiv i klubit në këtë fazë të historisë së kampionatit, ndërsa ka pësuar vetëm dy gola, të dy në ndeshjen ndaj Rayo Vallecanos.
Diferenca prej +15 golash është më e mira në historinë e klubit pas katër ndeshjeve të para të kampionatit, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm prej +14, të vendosur në sezonin 1957-58.
17 golat e shënuar e vendosin ekipin e Hansi Flickut ndër më të mirët në historinë e klubit katalanas. Vetëm dy herë Barcelona kishte arritur ta tejkalonte këtë shifër pas katër javëve të para të LaLigas: në sezonin 1950-51, me 21 gola, dhe në sezonin 1949-50, me 19. Shifra aktuale është e barabartë me atë të arritur në sezonet 1957-58 dhe 2011-12.
Ky fillim i shkëlqyer është i mundur falë performancës së jashtëzakonshme kolektive të skuadrës, e cila po shkëlqen në mbrojtje, në krijim dhe në fazën ofensive. Në këtë aspekt, disa lojtarë spikasin, si Raphinha, golashënuesi më i mirë i Barcelonës dhe i LaLigas, me gjashtë gola. Braziliani ka shënuar në të katër ndeshjet e para. Lamine Yamal ka realizuar dy gola, ndërsa Fermín López ka shënuar katër herë.
Raphinha
Sulmuesi brazilian, të cilin Flicku po e përdor si një “nëntësh fals”, ka shënuar në katër ndeshjet e para dhe është vetëm lojtari i gjashtë në historinë e Barcelonës që e arrin këtë sukses.
Përpara Raphinhas, vetëm pesë lojtarë kishin shënuar në secilën prej katër ndeshjeve të para të sezonit. I pari ishte Laszlo Kubala, në sezonin 1953-54; më pas Cayetano Re, në sezonin 1964-65; ndërsa i fundit ishte Cesc Fàbregas, në sezonin 2011-12.
Megjithatë, dy lojtarë e kanë zgjatur edhe më tej këtë seri dhe kanë shënuar në pesë ndeshjet e para të LaLigas. César Rodríguez e arriti këtë gjatë sezonit 1950-51, duke shënuar tetë gola në pesë ndeshjet e para të kampionatit. Zlatan Ibrahimović e arriti të njëjtin sukses në sezonin 2009-10.
Barcelona luan në Ligën e Kampionëve të mërkurën dhe, nëse braziliani shënon, ai do të bëhet lojtari i parë në historinë e klubit që realizon në pesë ndeshje radhazi në fillim të sezonit, në të gjitha kompeticionet. Asnjë lojtar i Barcelonës nuk e ka arritur ndonjëherë këtë.
Por edhe në mbrojtje, Barça, liderja e vetme në renditje, është skuadra më e mirë në kampionat. Joan García ka pësuar vetëm dy gola, të dy në të njëjtën ndeshje kundër Rayo Vallecanos, që do të thotë se ka mbajtur portën e paprekur në tri ndeshje. Dhe kjo pavarësisht se Hansi Flick ka bërë ndryshime në vijën mbrojtëse në secilën prej ndeshjeve të para.
Real Madridi dhe Alavési kanë pësuar nga tri gola.
Feyenoord pret në Ligën e Kampionëve
Ky fillim i shkëlqyer dhe historik në kampionat i ka dhënë forcë ekipit të Flickut, si brenda ashtu edhe jashtë fushës, përpara debutimit të tyre në Ligën e Kampionëve.
Barça pret Feyenoordin në Spotify Camp Nou, në ndeshjen e parë të fazës së ligës. Fitimi i kompeticionit kontinental është objektivi kryesor i katalanasve. Ata synojnë të shtojnë Kupën e gjashtë Evropiane në kabinetin e tyre të trofeve, pas triumfeve në sezonet 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11 dhe 2014-15.
Ekipi holandez, i drejtuar nga ish-lojtari i Barcelonës, Gio van Bronckhorst, e ka nisur mirë sezonin, por është shumë prapa katalanasve në renditje. Feyenoordi aktualisht ndodhet në vendin e tretë të Eredivisies, me 11 pikë, pas tri fitoreve dhe dy barazimeve. Holandezët kanë shënuar 13 gola dhe kanë pësuar shtatë. /Telegrafi/