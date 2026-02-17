Rikthehen emocionet e Ligës së Kampionëve: Faza e ‘play-off’-it premton përballje të zjarrta
Sot (e martë) nis faza e ‘play-off’-it për sezonin 2025/26 në Ligën e Kampionëve, ku 16 klubet që nuk siguruan vend direkt në 1/16-at e finales përballen në ndeshje me eliminim direkt, për të siguruar një vend në raundin e ardhshëm të turnet.
Në duelin e parë Galatasaray pret Juventusin në një përballje që premton shumë intensitet.
Juventus hyn në këtë takim me mungesa të rëndësishme në sulm, përfshirë edhe sulmuesin Jonathan David, i cili do ta humbasë këtë sfidë për shkak të një dëmtimi në ijë.
Në ‘Estadio da Luz’ në Lisbonë, Benfica përballet me gjigantin spanjoll Real Madrid në një tjetër përballje, pas një takimi dramatik mes këtyre klubeve në fazën e grupit ku Benfica triumfoi me rezultatin 4-2.
Trajneri i Benficës, Jose Mourinho, ka paralajmëruar ekipin e tij për rrezikun e një Reali “të plagosur”, që dëshiron hakmarrje në këtë fazë.
Time for the knockout phase play-off first legs 😤#UCL pic.twitter.com/J17gsWXOd9
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2026
Borussia Dortmund në anën tjetër do të luajë kundër Atalantas në një duel që premton shumë në aspektin e lojës ofensive.
Dortmund do të kërkojë të marrë një avantazh të fortë në ndeshjen e parë në shtëpi edhe pse klubi gjerman është përballur me probleme dëmtimesh në mbrojtje përpara këtij takimi.
Derbi francez mes Monaco dhe Paris Saint‑Germainit është zhvendosur në Ligën e Kampionëve, ku PSG shihet si favorit, por Monaco synon të bëjë surprizën në shtëpi dhe të krijojë një avantazh para ndeshjes së kthimit.
Të gjitha këto ndeshje përveç takimit Galatasaray – Juventus (18:45) do të nisin me fillim nga ora 21:00.
Vlen të theksohet se nesër (e mërkurë) nis raundi i dytë i ndeshjeve të ‘play-off’-it dhe më pas duelet e kthimit do të luhen me datat 24 dhe 25 shkurt./Telegrafi/