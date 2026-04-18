Rezultatet e sondazhit të Telegrafit për fituesin e Big Brother VIP Albania 5 - vendi i parë prin me 56 për qind
Sondazhi i realizuar nga Telegrafi gjatë javës ka nxjerrë në pah preferencat e lexuesve për fituesin e Big Brother VIP Albania 5, vetëm pak para finales së madhe.
Në pyetjen “Kush mendoni se duhet ta fitojë Big Brother VIP Albania 5?”, kanë marrë pjesë gjithsej 18,486 votues, duke e bërë garën virtuale mjaft të komentuar.
Sipas rezultateve, Selin Bollati kryeson bindshëm me 10,327 vota (56%), duke u pozicionuar si favoritja kryesore e lexuesve për të marrë çmimin e madh.
Në vendin e dytë renditet Mateo Borri me 7,531 vota (41%), duke mbajtur një mbështetje të fortë dhe duke e bërë diferencën mes dy të parëve një nga pikat më interesante të kësaj finale.
Ndërkohë, më pak mbështetje në sondazhin e Telegrafit kanë marrë dy finalistët e tjerë: Miri (Armir Shahini) me 426 vota (2%) dhe Rogert Sterkaj me 202 vota (1%).
Megjithatë, rezultati i sondazhit pasqyron vetëm mendimin e lexuesve të Telegrafit gjatë javës dhe nuk garanton domosdoshmërisht rezultatin përfundimtar të spektaklit, i cili vendoset nga votat zyrtare të publikut.
Ka mbetur vetëm edhe pak kohë deri te shpallja e fituesit, gjersa duket një finale mjaft emocionese. /Telegrafi/