Real Madridi vendos çmimin për Andriy Lunin
Portieri ukrainas Andriy Lunin po konsideron seriozisht të largohet nga Real Madridi për të pasur më shumë mundësi loje.
Edhe pse ka treguar aftësi të mira çdo herë që është aktivizuar, pozita e tij te “Los Blancos” mbetet e kufizuar për shkak të Thibaut Courtois, i cili është titullari i padiskutueshëm në portë.
Në moshën 25-vjeçare, Lunin kërkon vazhdimësi për të zhvilluar karrierën e tij në nivele të larta.
Interi është një nga klubet më të interesuara për portierin ukrainas.
Klubi italian po kërkon të përforcojë portën për sezonin e ardhshëm dhe profili i Lunin duket i përshtatshëm për projektin e tyre.
Interi vlerëson përvojën e tij në La Liga dhe në kompeticione evropiane, si dhe potencialin e tij për t’u rritur akoma më shumë, duke e konsideruar një investim të dobishëm afatmesëm dhe afatgjatë.
Nga ana e tij, Real Madridi nuk e mbyll derën për një largim të mundshëm.
Një ofertë afërsisht 25 milionë euro mund të konsiderohet seriozisht nga drejtuesit madrilenë, duke pasur parasysh se portieri nuk është titullar i rregullt.
Për klubin spanjoll, kjo do të ishte një mundësi e mirë ekonomike, ndërsa për Lunin do të ishte shansi për të marrë më shumë minuta në fushë dhe për të konsoliduar karrierën e tij.
Nëse transferimi realizohet, La Liga do të humbiste një portier me perspektivë të madhe.
Lunin ka treguar se ka aftësitë për të qenë titullar në një klub të madh evropian, dhe një klub si Interi mund t’i ofrojë mundësinë për të luajtur rregullisht dhe për të marrë një rol protagonist.
Aktualisht e ardhmja e Andriy Lunin mbetet e hapur, por është e qartë se emri i tij do të jetë një prej protagonistëve të afatit kalimtar të ardhshëm dhe vendimi i Interit mund të shënojë një hap të rëndësishëm larg La Ligës. /Telegrafi/