Real Madridi synon një mbrojtës të djathtë të ri, konsideron tre emra të njohur
Klubi mbretëror, Real Madridi po i jep përparësi nënshkrimit të një mbrojtësi të djathtë këtë verë.
Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, Real Madridi identifikuar Denzel Dumfries, Pedro Porro dhe Ivan Fresneda si objektiva të mundshëm.
Los Blancos po kërkojnë të shtojnë thellësi dhe të jenë konkurrentë për Trent Alexander-Arnold pas largimit të Dani Carvajal.
🚨⚪️ Real Madrid plan to sign a right back this summer with Denzel Dumfries and Pedro Porro among options being considered.
Iván Fresneda has also been scouted recently. pic.twitter.com/5A4k9SFRtp
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
Dumfries është lidhur me një largim nga Interi, me klauzolën e tij të lirimit prej 25 milionë eurosh që pritet të bëhet aktive këtë verë. Barcelona gjithashtu po e monitoron situatën e tij.
Porro ka një kontratë me Tottenham Hotspur deri në vitin 2028. Ai u paraqit në 47 ndeshje në të gjitha garat sezonin e kaluar, duke grumbulluar dy gola dhe gjashtë asistime. Ai do të luajë për Spanjën në Kupën e Botës këtë muaj.
Fresneda, i cili regjistroi 39 paraqitje për Sporting Lisbonën sezonin e kaluar me një gol dhe dy asistime, ka kontratë deri në vitin 2028. /Telegrafi/