Real Madridi vendos çmim marramendës për yllin e tyre, 60 milionë euro ose asnjë marrëveshje
Real Madridi nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga Gonzalo Garcia. Sulmuesi 22-vjeçar, i cili konsiderohet një nga talentet më premtues të akademisë madrilene, është vlerësuar nga klubi me rreth 60 milionë euro për çdo skuadër që dëshiron të blejë plotësisht kartonin e tij.
Sipas raportimeve nga Spanja, drejtuesit e “Los Blancos” janë të bindur se Garcia ka potencialin dhe cilësitë e nevojshme për të konkurruar në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Edhe pse konkurrenca në repartin ofensiv është e fortë, me Kylian Mbappen si lider të sulmit dhe Endrick që po kërkon gjithnjë e më shumë hapësira, në Valdebebas besojnë se sulmuesi spanjoll mund të ketë një të ardhme të ndritur.
Megjithatë, çmimi prej 60 milionë eurosh shihet si i paarritshëm për shumicën e klubeve të interesuara.
Ekipe si Getafe, Villarreal, Valencia dhe Real Sociedad kanë monitoruar situatën e lojtarit, ndërsa interes nuk mungon as nga Bundesliga, Liga Premier dhe Serie A.
Pavarësisht kësaj, pak skuadra duken të gatshme të investojnë një shumë kaq të lartë për transferimin e tij.
Për këtë arsye, alternativa që po fiton terren është shitja e vetëm 50 për qind të të drejtave të lojtarit për rreth 30 milionë euro.
Kjo formulë do t’i mundësonte Gonzalo Garcias të luante me më shumë vazhdimësi diku tjetër, ndërsa Real Madridi do të ruante kontroll të pjesshëm mbi të ardhmen e tij dhe mundësinë për ta rikthyer nëse shpërthen në nivelin më të lartë.
Klubi madrilen ka përdorur një strategji të ngjashme edhe në vitet e fundit me disa prej talenteve të akademisë, duke siguruar përfitime financiare të menjëhershme, por pa humbur plotësisht lidhjen me lojtarët që konsiderohen pjesë e së ardhmes së klubit. /Telegrafi/