Real Madridi synon transferimin e yllit anglez, por çmimi arrin në 120 milionë euro
Adam Wharton është rikthyer në vëmendjen e Real Madridit në një moment të rëndësishëm të afatit kalimtar.
Klubi madrilen ende nuk e ka mbyllur përfundimisht skuadrën për sezonin e ri dhe, përveç mbrojtjes, trajneri ka kërkuar edhe një mesfushor që ndihmon në organizimin e lojës dhe kontrollin e ritmit.
Problemi kryesor është çmimi, Crystal Palace kërkon rreth 120 milionë euro për 22-vjeçarin, shumë më tepër se vlera e tij e vlerësuar në treg. Kjo shifër lidhet me kontratën afatgjatë që ka deri në vitin 2029 dhe interesimin e madh nga klubet e Ligës Premier.
Wharton shihet si një mesfushor modern, me qetësi në lojë, pasim të saktë dhe aftësi për të luajtur përpara mbrojtjes. Pikërisht ky profil i mungon Real Madridit pas largimit të legjendave si Toni Kroos dhe Luka Modric.
Trajneri i Real Madridit kërkon më shumë stabilitet në mesfushë dhe më pak humbje topi në zona të rrezikshme, prandaj emri i Wharton pëlqehet në klub.
Megjithatë, një transferim i tillë nuk është i lehtë për shkak të konkurrencës së madhe dhe çmimit shumë të lartë.
Crystal Palace nuk ka presion për ta shitur lojtarin dhe e di që disa klube të mëdha angleze po e ndjekin prej kohësh, gjë që e rrit edhe më shumë vlerën e tij në treg.
Në anën tjetër, Real Madridi duhet të mendojë edhe për financat. Klubi mund të ketë nevojë të shesë disa lojtarë para se të bëjë blerje të mëdha. Emra si Camavinga dhe Tchouameni përmenden si opsione, ndërsa Valverde konsiderohet i paprekshëm.
Për momentin, nuk ka vendim final, Wharton pëlqehet dhe shihet si një investim për të ardhmen, por çmimi i lartë e bën transferimin shumë të vështirë.
Nëse hapet hapësira financiare, ai mund të bëhet një nga goditjet më të mëdha të verës. /Telegrafi/