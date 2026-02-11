Real Madridi pozicionohet si favoriti kryesor për transferimin e super yllit gjerman
Real Madrid ka plane për të nënshkruar një mbrojtës qendre të ri këtë verë, me dyshime rreth vazhdimësisë së Antonio Rudiger dhe David Alaba.
Ata tashmë kanë humbur shansin për Marc Guehi dhe Dayot Upamecano, por ende kanë një listë kryesore objektivash për të zgjedhur para hapjes së afatit kalimtar veror në korrik.
Një nga lojtarët në garë për t’u bashkuar me Real Madridin është Nico Schlotterbeck.
Ylli i Borussia Dortmund dhe Gjermanisë pritet të jetë një nga emrat më të mëdhenj për t’u ndjekur gjatë verës, pasi do të ketë më pak se një vit të mbetur në kontratën aktuale.
Real Madrid e sheh Schlotterbeck si një mundësi në treg, prandaj po bën përgatitjet e nevojshme për t’u vendosur në krye të radhës për firmën e tij, sipas Bild.
Real Madrid po konkurron me klube si Bayern Munich për Schlotterbeck, prandaj është e nevojshme të bëhen lëvizje të hershme.
Të dy klubet janë të vetëdijshëm se mbrojtësi 26-vjeçar do të ishte i disponueshëm për rreth 45 milionë euro nëse nuk nënshkruan një kontratë të re me Dortmundin, me këtë vendim që pritet të merret deri në fund të pushimit ndërkombëtar në mars.
Nënshkrimi i Schlotterbeck do të kishte shumë kuptim për Real Madridin.
Ai është një mbrojtës fantastik me topin në këmbë dhe duke qenë se është i majtë, do të mund të luante pranë çdo opsioni aktual në klub, përfshirë Dean Huijsen, i cili mund të luajë në të dyja anët falë aftësisë së tij të fortë me të dyja këmbët./Telegrafi/