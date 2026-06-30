Real Madridi planifikon huazimin e Mastantuonos, tre klube hyjnë në garë për talentin argjentinas
Real Madridi po planifikon ta huazojë menjëherë sulmuesin anësor argjentinas Franco Mastantuono në këtë afat kalimtar veror, me synimin që lojtari 18-vjeçar të fitojë më shumë përvojë në nivel elitar.
Sipas planeve të klubit madrilen, kjo do të ishte një lëvizje e përkohshme, e cila ka ngjallur interes të menjëhershëm nga Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate, të cilët janë futur në garë për huazimin e tij për një sezon.
Planifikimi i Real Madridit dhe roli i lojtarit
Sulmuesi i ri argjentinas nuk ka arritur ende të shfaqë potencialin e pritur në “Santiago Bernabeu”.
Për këtë arsye, drejtuesit e klubit, në bashkëpunim me trajnerin Jose Mourinho, i cili kërkon një sulmues krahu të djathtë me nivel botëror për të plotësuar yjet si Kylian Mbappe dhe Vinicius Junior, kanë vendosur që lojtari të dërgohet në huazim për të fituar minuta të rregullta.
Qëllimi i Real Madridit është ta vendosë lojtarin në një ambient ku ai mund të ketë rol protagonist dhe të zhvillohet pa presionin e madh të klubit madrilen, duke u përgatitur për kthim më të fortë në të ardhmen.
Interesi nga La Liga: Real Sociedad dhe Villarreal
Real Sociedad shihet si një nga kandidatët më seriozë për ta marrë lojtarin.
rajneri i klubit kërkon një anësor të djathtë teknik dhe kreativ që mund të konkurrojë me japonezin Takefusa Kubo.
Klubi bask e sheh Mastantuono si një përforcim ideal për të përballuar si La Ligën ashtu edhe Ligën e Evropës.
Nga ana tjetër, Villarreal ka hyrë fuqishëm në garë, duke ofruar një ambient konkurrues në “Estadio de la Ceramica”.
Nën drejtimin e Inigo Perez, klubi synon të forcojë krahët ofensivë dhe e konsideron lojtarin argjentinas si përshtatje perfekte për stilin e tij të lojës.
Nëse transferimi realizohet, ai do të konkurronte për vend titullari edhe me sulmuesin Nicolas Pepe, duke i dhënë skuadrës më shumë thellësi në repartin ofensiv.
Opsioni River Plate: rikthim në shtëpi
Opsioni i tretë është rikthimi në Argjentinë te River Plate, klub ku lojtari ka kaluar fazat e tij të hershme të zhvillimit.
Drejtuesit e klubit nga Buenos Aires kanë kërkuar zyrtarisht huazimin e tij për pjesën e mbetur të sezonit 2026 dhe fillimin e 2027, me synimin për të forcuar skuadrën në garat vendore dhe në Kupën Sudamericana.
Trajneri Eduardo Coudet e sheh lojtarin si një element kyç në skemën e tij ofensive dhe beson se rikthimi në Argjentinë do t’i ndihmonte zhvillimin dhe vetëbesimin.
Vendimi përfundimtar pritet të merret në ditët në vijim, ndërsa e ardhmja e Franco Mastantuono mbetet ende e hapur mes Evropës dhe Amerikës së Jugut. /Telegrafi/