Real Madridi monitoron yllin e Interit, transferimi mund të ndodh për 80 milionë euro
Real Madridi po i drejtohet sërish tregut të transferimeve, me mesfushën si përparësi strategjike. Planet e tyre verore përfshijnë përforcimin e kësaj fushe kyçe pas një sezoni të shënuar nga mospërputhja dhe lodhja nga ana konkurruese. Ndër emrat që qarkullojnë në zyrat e Valdebebas, një është forcuar në javët e fundit.
Sipas mediave spanjolle, Nicolo Barella është mesfushori që gjeneron më shumë konsensus midis mbështetësve të Real Madridit. Italiani, një lojtar kyç për Interin, kombinon intensitetin, qëndrueshmërinë dhe cilësinë teknike në një ekuilibër që është i vështirë për t'u gjetur në tregun e sotëm.
Në moshën 29-vjeçare, Barella është në kulmin e tij. Aftësia e tij për të bërë presion lart, vrapimet nga thellësia dhe aftësitë e tij në shpërndarje e bëjnë atë një lojtar ideal për t'i sjellë dinamizëm mesfushës së Real Madridit.
Eliminimi i fundit i Interit nga Liga e Kampionëve ka hapur debatin rreth transferimeve të mundshme gjatë verës, dhe Real Madridi e ka marrë parasysh këtë.
Pengesa kryesore është kontrata. Barella ka kontratë deri në vitin 2029 dhe Interi nuk ka nevojë të menjëhershme për ta shitur. Vlera e tij në treg është rreth 60 milionë euro, por shifra aktuale mund të jetë dukshëm më e lartë.
Në Itali, nuk e përjashtojnë mundësinë që një ofertë afër 80 milionë eurove do ta detyrojë klubin të ulet dhe të negociojë, veçanërisht nëse eliminimi nga Liga e Kampionëve ka pasoja në planifikimin ekonomik.
Real Madridi është i vetëdijshëm se nuk do të jetë një operacion i thjeshtë. Megjithatë, drejtuesit sportiv besojnë se ai është një lojtar që mund të japë rezultate të menjëhershme pa pasur nevojë për një periudhë të zgjatur adaptimi.
Vendim strategjik në Valdebebas
Real Madridi po shqyrton mundësi të tjera, por Barella ka karakteristika që i përshtaten planit: përvojë ndërkombëtare, karakter konkurrues dhe aftësi për të marrë përgjegjësi në ndeshje të mëdha.
Çelësi do të jetë gatishmëria e lojtarit. Nëse italiani është i hapur për një ndryshim të situatës dhe një transferim në La Liga, negociatat mund të ecin më mirë.
Vera është ende larg, por në Bernabeu tashmë po studiojnë lëvizjet që do të formësojnë sezonin e ardhshëm. Nicolo Barella po shfaqet si një nga opsionet më të forta për të përforcuar zemrën e ekipit. /Telegrafi/