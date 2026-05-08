Real Madridi i pamëshirshëm – ky dënim i rëndë e pret Valverden dhe Tchouamenin pas rrahjes
Real Madridi ka hapur një hetim të jashtëzakonshëm disiplinor ndaj Federico Valverdes dhe Aurelien Tchouamenit, pas një përplasjeje të dhunshme në stërvitje që përfundoi me uruguajanin të shtruar në spital me dëmtim në kokë.
Të dy lojtarët tani rrezikojnë sanksione të rënda të brendshme, përfshirë pezullim të plotë nga puna dhe një ulje të ndjeshme të pagës.
Pavarësisht përpjekjeve publike për ta minimizuar incidentin, Real Madridi ka konfirmuar se mes Tchouamenit dhe Valverdes ka ndodhur një konfrontim fizik serioz.
Hetimi i brendshëm i klubit përqendrohet te një shkelje shumë e rëndë e rregullave të sjelljes, e cila e la Valverden në nevojë për trajtim spitalor për shkak të një dëmtimi në kokë, me një periudhë rikuperimi deri në 14 ditë.
Procesi disiplinor parashikon që instruktori i sapoemëruar të hartojë një aktakuzë formale, bazuar në dëshmitë e dëshmitarëve dhe provat e mbledhura nga terreni stërvitor.
Pasi këto akuza t’u komunikohen zyrtarisht, francezi dhe uruguajani do të kenë një afat të përcaktuar për të paraqitur deklaratën e tyre ligjore mbrojtëse para hetuesit.
Sipas një raportimi të Mundo Deportivo, lojtarët mund të përballen me “10 deri në 30 ditë pezullim nga puna dhe paga”, nëse akuzat e brendshme konfirmohen.
Vendimi për hapjen e një çështjeje formale tregon se hierarkia e klubit e sheh këtë përplasje si një “situatë shumë serioze”, që kërkon trajtim rigoroz edhe në aspektin ligjor.
Përtej humbjes së menjëhershme të të ardhurave, futbollistët mund të përballen edhe me penalitete të tjera financiare të vendosura nga klubi, për dëmin e shkaktuar në ambientin profesional të ekipit./Telegrafi/