Real Madridi vendos se kë do ta shesin mes Valverdes dhe Tchouamenit
Real Madridi ka marrë një vendim për të ardhmen e Federico Valverde dhe Aurelien Tchouameni në klub, pas një përplasjeje në stërvitje.
Valverde u dërgua për trajtim mjekësor të enjten, pasi dyshja u përfshi në një incident të nxehtë. Mediat spanjolle raportuan se dyshja patën një debat të mërkurën, ndërsa gjërat u bënë “shumë më serioze” të nesërmen.
Më vonë të enjten, Real Madridi konfirmoi se Valverde ka pësuar dëmtim në tru që kërkon një periudhë pushimi prej 10 deri në 14 ditë para se të rikthehet në aksion.
Kjo e përjashtoi menjëherë atë nga ndeshja e së dielës kundër rivalëve të përbetuar, Barcelonës, si dhe nga dy takimet pasuese të “Los Blancos” ndaj Real Oviedos dhe Sevillës.
Hierarkia e klubit e kaloi gjithë të enjten në takime intensive dhe në diskutim ishte edhe çështja se çfarë do të ndodhë më tej me Valverde dhe Tchouameni.
Të dy mesfushorët konsiderohen ndër më të mirët në botë në rolet e tyre, ndërsa gjatë viteve disa nga klubet elitare të Evropës kanë shfaqur interes për ta.
Sipas El Mundo, shitja e Valverdes dhe Tchouamenit nuk është në tavolinë dhe të dy do të mbeten te Real Madridi gjatë verës.Reprezentuesi i Francës, Tchouameni, është lidhur së fundmi me një kalim të mundshëm te Manchester United këtë verë, ndërsa Valverde ka pasur interes të kahershëm nga Bayern Munich./Telegrafi/