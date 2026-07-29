Real Madridi hap zyrtarisht negociatat me Man Cityn për transferimin e Rodrit
Real Madridi ka nisur zyrtarisht përpjekjet për transferimin e yllit të Manchester Cityt, Rodri, duke krijuar kontaktet e para me drejtuesit e klubit anglez për të diskutuar një marrëveshje të mundshme.
Ky hap shënon një ndryshim të madh në qëndrimin e gjigantit spanjoll ndaj mesfushorit, pasi për një kohë të gjatë një transferim i tillë dukej i pamundur.
Sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano, Real Madridi dhe Manchester City kanë nisur negociata fillestare verbale. Presidenti Florentino Perez ka dhënë dritën jeshile për të vazhduar përpara, pas muajsh kur dera për një lëvizje të Rodrit ishte e mbyllur.
Romano ka shtuar se Real Madridi është i gatshëm të paraqesë një ofertë mbi 50 milionë euro për ta bindur klubin anglez që ta lejojë largimin e mesfushorit.
Por pse kjo urgjencë e madhe? Rodri është shndërruar në një prioritet kryesor për klubin madrilen, veçanërisht pas paraqitjeve të tij fantastike me Spanjën dhe triumfit në Kupën e Botës.
🚨⚪️ Real Madrid have approached Manchester City for Rodri for the first time.
Negotiations have started with verbal discussions between clubs.
Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.
Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Drejtuesit e “Los Blancos” e shohin atë si zgjidhjen ideale për të forcuar mesfushën – një lojtar që mund të organizojë lojën, të kontrollojë ritmin e ndeshjeve dhe të sjellë ekuilibër në repartin e mesfushës.
Rodri ka kontratë me Manchester Cityn deri në vitin 2027, por e ardhmja e tij mund të ndikohet edhe nga dëshira e vetë lojtarit për t’u rikthyer në Spanjë. Interesimi i Real Madridit vetëm sa e forcon këtë mundësi.
Shpejtësia tashmë është prioritet për madrilenët. Real Madridi dëshiron që marrëveshja të mbyllet para se Rodri të rikthehet në përgatitjet parasezonale me Manchester Cityn dhe shpreson të arrijë një marrëveshje me drejtuesit anglezë në ditët e ardhshme./Telegrafi/