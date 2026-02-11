Real Madridi gati për një eksod masiv gjatë verës, shtatë lojtarë do të largohen
Klubi mbretëror, Real Madrid pritet të largojë deri në shtatë lojtarë pas përfundimit të sezonit 2025/26, duke bërë një revolucion para nisjes së edicionit të ardhshëm.
Sipas gazetës spanjolle Mundo Deportivo, Real Madridi po përgatitet për një ndryshim të madh në skuadër këtë verë, me shumë largime që priten gjithashtu.
Përveç lamtumirave të mundshme të lojtarëve si David Alaba dhe Antonio Rudiger, ata që kanë vështirësi për kohën e rregullt të lojës, si Gonzalo Garcia, Dani Ceballos dhe Eduardo Camavinga, janë gjithashtu kandidatë të mundshëm për t'u larguar nga Santiago Bernabeu në verë.
Garcia ka pasur vështirësi ta eklipsojë Kylian Mbappen, ndërsa Ceballos dhe Camavinga kanë rënë poshtë në renditjen e dëshirave të mesfushës.
Ndërkohë, pozicioni i mbrojtësit të krahut ka të ngjarë të forcohet për shkak të largimeve të mundshme të Dani Carvajal dhe Ferland Mendy, të cilët të dy kanë kaluar një sezon me probleme me lëndime.
Trajneri kryesor Alvaro Arbeloa gjithashtu mund të largohet, me Los Blancos që planifikojnë të punësojnë një trajner të profilit të lartë nga sezoni i ri. /Telegrafi/