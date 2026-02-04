Tre yjet që përballen me largim nga Real Madridi gjatë verës
Treshja e Real Madridit, Dani Carvajal, Fran Garcia dhe Dani Ceballos thuhet se kanë shanset më të larta për t'u larguar nga Santiago Bernabeu në verën e këtij viti.
Los Blancos pritet të bëjnë shumë ndryshime gjatë verës, për t’u përgatitur për edicionin e ri dhe sipas Mario Cortegana të The Athletic, pjesë e këtyre ndryshimeve mund të jenë edhe Carvajal, Garcia dhe Ceballos që pritet të largohen të parët.
Kontrata e Carvajal skadon në fund të sezonit dhe dyshimet vazhdojnë për zgjatjen e saj për shkak të problemeve me gjendjen fizike. 34-vjeçari ka kaluar një sezon të mbushur me lëndime deri më tani dhe aktualisht po punon për të arritur formën e plotë pas një operacioni në gju, pavarësisht se u rikthye në skuadër muajin e kaluar.
Nëse ai do të largohej, Los Blancos do të investonin në një mbrojtës të djathtë të ri për të mbështetur të ardhurin nga Liverpooli, Trent Alexander-Arnold.
Kohët e fundit, huazimi i Garcias te Bournemouth dështoi, duke e lënë të zhgënjyer me vendimin e klubit.
Ndërsa mbrojtësi i majtë spanjoll po vuan për të siguruar kohë për të luajtur këtë sezon, një largim në verë duket një mundësi reale.
E ardhmja e Ceballos në Bernabeu është vënë në dyshim pasi pothuajse u shty në skajet e karrierës këtë sezon.
Spanjolli thuhet se ishte i hapur për t'u bashkuar me Real Betis në janar, por një ofertë konkrete nuk mbërriti kurrë që të përmbushte vlerësimin e Real Madridit dhe kërkesat e tij për pagë prej 4.5 milionë eurosh në vit.
Për shkak të konkurrencës së madhe dhe planit të Real Madridit për të sjellë një mesfushor qendror verën e ardhshme, Ceballos mund të kërkojë një largim.
Përveç kësaj, David Alaba pritet gjerësisht të largohet nga Real Madridi pas skadimit të kontratës së tij në fund të sezonit. /Telegrafi/