Barcelona po vëzhgon nga afër pesë talentë të mëdhenj evropianë
Barcelona po vazhdon të ndërtojë të ardhmen e saj përmes një strategjie të qartë afatgjatë, duke kombinuar fuqinë e akademisë së famshme La Masia me ndjekjen aktive të talenteve më premtuese në futbollin evropian.
Ndërsa emra si Lamine Yamal, Pau Cubarsí dhe Marc Bernal tashmë janë bërë pjesë e ekipit të parë, departamenti i skautimit të klubit katalanas po intensifikon vëzhgimin e lojtarëve të rinj që po spikatin në ligat kryesore të Evropës.
Sipas Mundo Deportivo, Barcelona ka identifikuar disa profile interesante që mund të bëhen pjesë e projekteve të ardhshme të klubit, duke i konsideruar si investime të rëndësishme për të ardhmen.
Lennart Karl i Bayern Munich është një nga emrat që po ndiqet nga afër. Mesfushori 18-vjeçar ka treguar potencial të lartë në fazën ofensive, megjithatë një dëmtim muskulor ka ndalur përkohësisht progresin e tij dhe pritet të ndikojë edhe në pjesëmarrjen në turnetë e ardhshëm.
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Kees Smit i AZ Alkmaar është gjithashtu në listën e lojtarëve të vëzhguar. Mesfushori 20-vjeçar holandez vlerësohet për inteligjencën taktike, vizionin dhe aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës në mesfushë.
Rodrigo Mora i FC Porto përfaqëson një tjetër profil të rëndësishëm, me aftësi të theksuara teknike dhe kreativitet në fazën ofensive, duke u konsideruar si një lojtar që mund të bëjë diferencën në të ardhmen.
Lewis Miley i Newcastle United është gjithashtu nën monitorim të vazhdueshëm nga Barcelona, falë pjekurisë së tij në mesfushë dhe aftësisë për të luajtur në nivele të larta pavarësisht moshës së re.
Në listën e klubit katalanas figuron edhe Ibrahim Maza i Bayer Leverkusen, një mesfushor sulmues që ka tërhequr vëmendjen me kreativitetin dhe aftësitë teknike në fazën ofensive.
Barcelona vazhdon kështu të ndjekë me kujdes “valën e re” të talenteve evropiane, me synimin për të garantuar konkurrueshmëri në nivelet më të larta për vitet që vijnë. /Telegrafi/