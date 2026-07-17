Reagimi emocional i gjyqtarit slloven kur e mori lajmin se do ta gjykonte finalen e Kupës së Botës
Federata Botërore e Futbollit (FIFA) ka shpallur zyrtarisht emrat e gjyqtarëve që do të gjykojnë në finalen e madhe të Kupës së Botës, në të cilën ekipet e Spanjës dhe Argjentinës do të luftojnë për titullin e kampionit të botës.
Spektakli është planifikuar për 19 korrik në MetLife Stadium dhe roli kryesor në ndeshjen më të rëndësishme të vitit i është besuar gjyqtarit të shquar slloven Slavko Vincic.
Krahas Vincicit, drejtësia do të administrohet në fushë nga ekipi i tij i mirë-koordinuar i asistentëve sllovenë, ndërsa pjesa tjetër e ekipit do të përbëhet nga gjyqtarë nga Jordania.
Sa shumë do të thotë kjo njohje për të dhe sa shumë presion përbën gjykimi i finales së Kupës së Botës, e tregon më së miri momenti emocional kur u shpall vendimi.
Konkretisht, kur mori vesh se ishte zgjedhur si gjyqtar kryesor, Vincic nuk mundi t’i fshihte lotët dhe qau para kolegëve të tij.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Ai moment i sinqertë dhe emocional po bën xhiron e botës, duke treguar anën njerëzore të burrave me të zeza, të cilët shpesh vuajnë më shumë kritika.
Një klasike e vërtetë futbolli midis Spanjës fantastike dhe kampiones aktuale të botës, Argjentinës, na pret, dhe shpresojmë për një ndeshje të shkëlqyer që do të pasohet nga një gjykim i nivelit të lartë. /Telegrafi/