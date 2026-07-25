RB Leipzig ia tregon Real Madridit çmimin e kërkuar për Diomanden
Klubi gjerman, Red Bull Leipzig ia ka bërë të qartë Real Madridit çmimin e kërkuar për Yan Diomande, pas ofertës së tyre të fundit mbrëmjen e së premtes.
Real Madridi kohët e fundit e befasoi tregun e transferimeve duke dërguar një ofertë të madhe me vlerë 90 milionë euro plus 10 milionë euro për të nënshkruar me sulmuesin anësor të RB Leipzig, Yan Diomande.
Për çudinë e askujt, oferta u refuzua, pasi klubi i Bundesligës ka qenë i palëkundur në një tarifë marramendëse treshifrore për një kohë të gjatë.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, “Die Roten Bullen” janë të gatshëm të pranojnë vetëm një tarifë fikse që peshon 130 milionë euros.
🚨 Real Madrid's proposal for Yan Diomande was €90m+€10m and has already been rejected. Real still in talks.
Leipzig want around €130m (likely fixed), and have already pointed to the fact Florentino Perez campaigned promising a €150m signing.
The bid is not identical to… pic.twitter.com/5r87Rl7rQp
— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2026
Te klubi gjerman besojnë se Los Blancos janë të aftë për një ofertë të tillë, duke iu referuar premtimit të transferimit që Florentino Perez kishte bërë më parë këtë verë.
PSG ka një marrëveshje verbale me sulmuesin anësor të Bregut të Fildishtë, por ndjekja e përshpejtuar e Real Madridit mund të ndryshojë situatën.
Diomande ka qenë shumë i lidhur edhe me dy klubet e mëdha angleze, Liverpoolin dhe Arsenalin, si dhe kampionët e Evropës, Paris Saint-Germain. /Telegrafi/