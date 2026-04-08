Edicioni i gjashtë i Rame Lahaj International Opera Festival (RLIOF) rikthehet këtë korrik, duke e kthyer Prishtinën dhe Kosovën në hapësira ku muzika, kujtesa dhe emocionet bashkohen në një rrëfim të përbashkët.

Ky edicion sjell një program të pasur që shtrihet nga arti pamor te muzika urbane, nga nostalgjia e grupeve legjendare te forca e artit lirik.

Çdo performancë është një udhëtim i veçantë që flet me publikun me të njëjtën fuqi dhe ndjeshmëri si gjithmonë.

Bashkohuni me ne këtë korrik, për të përjetuar çdo interpretim dhe për të njohur artistët që do ta bëjnë festivalin një përvojë të paharrueshme për të gjithë.

Programi i festivalit:

4 korrik - Koncerti i Bendit Minatori

4 korrik - Ekspozita e Fadil Berishës

5-6 korrik - Masterclass i fotografisë me Fadil Berishën

10 korrik - “Open Mic” Karaoke

14 korrik - Nexhmije Pagarusha - Prishtinë

16 korrik - Nexhmije Pagarusha - Ferizaj

18 korrik - Nexhmije Pagarusha - Istog

18-23 korrik - Masterclass me Jean Bernard Thomas

20 korrik - Young Classics

22 korrik - Ensemble Evening

24 korrik - New Generation

26 korrik - Opera Night

28 korrik - Konferenca për shtyp e RLIOF

29 korrik - Gala Night “Rame Lahaj & Friends”

