Rame Lahaj International Opera Festival rikthehet me edicionin e gjashtë
Edicioni i gjashtë i Rame Lahaj International Opera Festival (RLIOF) rikthehet këtë korrik, duke e kthyer Prishtinën dhe Kosovën në hapësira ku muzika, kujtesa dhe emocionet bashkohen në një rrëfim të përbashkët.
Ky edicion sjell një program të pasur që shtrihet nga arti pamor te muzika urbane, nga nostalgjia e grupeve legjendare te forca e artit lirik.
Çdo performancë është një udhëtim i veçantë që flet me publikun me të njëjtën fuqi dhe ndjeshmëri si gjithmonë.
Bashkohuni me ne këtë korrik, për të përjetuar çdo interpretim dhe për të njohur artistët që do ta bëjnë festivalin një përvojë të paharrueshme për të gjithë.
Programi i festivalit:
4 korrik - Koncerti i Bendit Minatori
4 korrik - Ekspozita e Fadil Berishës
5-6 korrik - Masterclass i fotografisë me Fadil Berishën
10 korrik - “Open Mic” Karaoke
14 korrik - Nexhmije Pagarusha - Prishtinë
16 korrik - Nexhmije Pagarusha - Ferizaj
18 korrik - Nexhmije Pagarusha - Istog
18-23 korrik - Masterclass me Jean Bernard Thomas
20 korrik - Young Classics
22 korrik - Ensemble Evening
24 korrik - New Generation
26 korrik - Opera Night
28 korrik - Konferenca për shtyp e RLIOF
29 korrik - Gala Night “Rame Lahaj & Friends”