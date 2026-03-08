Pyetet për ish-bashkëshortin, Violeta Kukaj habit me reagimin
Violeta Kukaj ka surprizuar Malin të shtunën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother.
Takimi i tyre ishte me përplot me emocione, marrë parasysh lidhjen e ngushtë që kanë.
Pas takimit, këngëtarja shqiptare ka ndarë emocionet në një intervistë për Fan Club.
Foto: YouTube
“Mali është ai që është këtu, edhe jashtë. Ndryshim nuk ka, jam shumë krenare për të. Me Malin zemra mal”, u shpreh ajo.
E pyetur për takimin e Malit me babanë dhe lidhjen e tyre, ajo refuzoi që të përgjigjej.
“Kjo pjesë jam mbrapa Malit dhe kam ardhur të shijoj vetëm takimin me Malin. Më lejoni që sot ta ndjej këtë kënaqësi që më dha Mali”, theksoi tutje.
Babai i Malit kërkoi që të takonte atë, por që u refuzua, për shkak të marrëdhënies së komplikuar që kanë. /Telegrafi/
