Pyetet nëse do të jetojë në Gjermani apo Kosovë, Londrimi i sugjeron Elijonës Italinë
Ish-finalistja e Big Brother VIP Kosova 4, Elijona, ka ndarë me publikun planet e saj për jetesën pas daljes nga shtëpia e spektaklit.
Edhe pse ka kaluar pjesën më të madhe të jetës në Gjermani, Elijona tregon se fillimisht do të qëndrojë në Kosovë për t’i përmbushur disa angazhime të punës dhe personale.
Në një bisedë gjatë emisionit Post Big Brother, ajo shpjegoi se më pas ka ndërmend të jetojë mes dy vendeve, duke përfshirë Gjermaninë, ku ka shoqërinë dhe jetën e saj sociale.
BBVK/YouTube
Kur moderator Alaudini e pyeti për vendin e qëndrimit, Londrimi u tall me shaka duke sugjeruar se ajo do të shkojë në Itali, duke krijuar momente qesharake për të gjithë të pranishmit.
Elijona rrëfeu gjithashtu reflektimet e saj mbi eksperiencën brenda shtëpisë së BBVK-së.
BBVK/YouTube
Ajo tha se nuk pendon për asgjë dhe se eksperienca e ka bërë një person më të fortë dhe me karakter të vendosur, duke marrë mësime të vlefshme nga situatat dhe sfidat që ka kaluar gjatë kohës së saj në spektakël.
Ky rrëfim i Elijonës ofron një pasqyrë më të qartë për jetën e saj pas daljes nga BBVK, si dhe mënyrën se si përvoja brenda shtëpisë e ka ndihmuar të ndërtojë një profil më të pjekur dhe të vetëdijshëm për vendimet e saj. /Telegrafi/
