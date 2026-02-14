Putini së shpejti mund të detyrohet të ndryshojë qëllimet e luftës, paralajmërojnë analistët
Vladimir Putin mund të detyrohet të rishikojë kërkesat e tij për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ndërsa "çështje të rënda ekonomike dhe ushtarake" fillojnë të shfaqen, thonë analistët.
Udhëheqësi rus ka synuar ta portretizojë mbrojtjen e Ukrainës si në prag të kolapsit të afërt dhe një fitore ruse si të pashmangshme.
Kjo është përkthyer në vija të kuqe të rrepta për Moskën gjatë bisedimeve të paqes, duke përfshirë një këmbëngulje që Kievi duhet të tërheqë trupat e tij nga rajoni Donbas i Ukrainës lindore si kusht për përfundimin e luftimeve.
Por grupi i ekspertëve, Instituti për Studimin e Luftës, me seli në SHBA, thotë se angazhimi i Putinit ndaj qëllimeve të tij të luftës po shkakton dhe po përkeqëson humbje të mëdha në fushën e betejës, mungesa të fuqisë punëtore dhe probleme ekonomike që do të kenë "efekte joproporcionale" te rusët.
Aty thuhet: “ISW ka vlerësuar prej kohësh se Rusia do të fillojë të vuajë nga probleme më të rënda ekonomike dhe ushtarake në vitet 2026-2027, dhe këto pika stresi në përpjekjet e luftës po fillojnë të shfaqen”.
"Këta faktorë stresues, në kombinim me mbështetjen e shtuar ushtarake perëndimore ndaj Ukrainës dhe presionin më të ashpër ekonomik, mund ta detyrojnë Putinin të ndryshojë llogaritjet e tij dhe të marrë në konsideratë negociatat aktuale", shton ISW. /Telegrafi/