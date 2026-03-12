Publikohet klipi zyrtar i "Nan", kënga e Alis që përfaqëson Shqipërinë në 'Eurovision 2026'
Është publikuar videoklipi zyrtar i këngës “Nan”, me të cilën këngëtari shqiptar Alis do të përfaqësojë Shqipëria në edicionin e 70-të të Eurovision Song Contest.
Videoklipi është publikuar në kanalin zyrtar të Eurovision në YouTube dhe shoqërohet me titra në gjuhën angleze, me qëllim që mesazhi i këngës të kuptohet më lehtë nga publiku ndërkombëtar.
Kënga “Nan” interpretohet në gjuhën shqipe dhe vjen si një kombinim i fuqisë vokale me emocionin e pastër artistik të Alis. Artisti shqiptar pritet të performojë këtë këngë në natën e dytë gjysmëfinale të festivalit, më 14 maj 2026, në Vjenë të Austri.
Ky projekt muzikor u shpall fitues i Festivali i Këngës në RTSH, në edicionin e tij të 64-të në vitin 2025, duke u veçuar për interpretimin unik dhe mesazhin universal që përcjell për dashurinë.
Publikimi i videoklipit synon të prezantojë Shqipërinë me një performancë të fortë dhe emocionale në skenën më të madhe të muzikës evropiane, ndërsa fansat e Eurovision tashmë kanë mundësinë të njihen më nga afër me këngën që do të përfaqësojë vendin në këtë kompeticion të madh. /Telegrafi/
