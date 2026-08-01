PSG synon transferimin e sensacionit të Ajaxit
Paris Saint-Germain ka filluar bisedimet paraprake për të nënshkruar me Mika Godts, sulmuesin anësor 21-vjeçar nga Ajaxi, në këtë afat kalimtar veror, me kërkesë të trajnerit Luis Enrique, i cili dëshiron të ketë dy opsione sulmuese.
Klubi parisien po bën përparim në operacionin për të përfshirë sulmuesin belg si një opsion shtesë përveç Maghnes Akliouche, transferimi i të cilit është në rrugën e duhur në planifikimin e klubit francez.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, PSG po kërkon të forcojë opsionet e saj sulmuese pas shitjes së Gonçalo Ramos te Milani për mbi 70 milionë euro dhe Kang-In Lee te Atletico Madrid. Këto largime janë përveç negociatave të vazhdueshme për të shitur Bradley Barcola te Liverpooli.
🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain open talks to sign Mika Godts from Ajax as new winger.
Talented Belgian winger seen as option in addition to Maghnes Akliouche (almost done).
Ajax wanted to keep Godts but now aware of PSG in initial talks for the 21 year old talent. pic.twitter.com/fuiOVkrmc8
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Drejtuesit sportiv të PSG-së e kanë identifikuar ardhjen e Godts si një mënyrë për të zëvendësuar Kvaratskhelian. Anësori 21-vjeçar është nën kontratë me Ajaxin deri në qershor 2029, pasi e nisi sezonin duke dhënë dy asistime në dy ndeshjet kualifikuese të Ligës së Konferencës kundër Vojvodinës.
Klubi holandez fillimisht kishte ndërmend ta mbante lojtarin, por tani është njoftuar për interesin formal të PSG-së. Drejtuesit parisien planifikojnë të finalizojnë nënshkrimet e Akliouche, Folarin Balogun dhe Godts për të mbushur vendet si zëvendësues të Doue dhe Dembele në skuadrën e Luis Enriques.
Nënshkrimi i Godts është pjesë e strategjisë së PSG-së për të forcuar sulmin e tyre përpara fillimit të garave zyrtare. Ajax pret një ofertë zyrtare ndërsa lojtari ruan formën e tij konkurruese në fillim të sezonit.
Drejtuesit e PSG-së dhe anëtarët e bordit të Ajaxit do të zhvillojnë takime telekonferencë gjatë javës së parë të gushtit 2026.
Klubi francez po kërkon të finalizojë kushtet financiare të ofertës së tij për Mika Godts para afatit të caktuar nga klubi holandez për të kompletuar skuadrën e tij.
21-vjeçari e përfundoi sezonin e kaluar 2025/26 me 17 gola dhe 15 asistime në të gjitha garat, ndërsa vlerësimi i tij në Transfermarkt është 35 milionë euro. /Telegrafi/