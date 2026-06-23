Pse Antoine Semenyo përfaqëson Ganën pavarësisht se ka lindur në Londër?
Antoine Semenyo ka folur hapur pse vendosi të përfaqësonte Ganën në skenën ndërkombëtare, pavarësisht se ka lindur në Angli dhe gjithashtu është i kualifikuar për të luajtur për Francën.
Anësori 26-vjeçar ka gëzuar një ngritje të jashtëzakonshme vitet e fundit dhe tani është një nga lojtarët më të rëndësishëm të Ganës në Kupën e Botës 2026.
Ai nënvizoi rëndësinë e tij në fitoren e parë 1-0 të Ganës ndaj Panamasë, ku luajti një rol kyç në sigurimin e tre pikëve të vlefshme.
Edhe pse Semenyo lindi në Londër, ai kishte disa opsione për kombëtaren. Babai i tij, Larry Semenyo, është ganez dhe më parë ka luajtur për Okwawu United, ndërsa nëna e tij i dha atij të drejtën për të përfaqësuar Francën.
Pavarësisht këtyre zgjedhjeve, ylli i Manchester City këmbëngul se zgjedhja e Ganës ishte një nga vendimet më të lehta të karrierës së tij.
“Gana erdhi në moshën 20, 21 vjeç? Nuk mund ta refuzoj të luaj me ekipin e parë për Ganën, kështu që ishte një vendim shumë i lehtë”, ka thënë fillimisht Semenyo.
“Jo, nuk ka qenë kurrë një vendim i vështirë. Gjithsesi, nuk kam qenë kurrë në atë renditje të Anglisë. Babai im ishte shumë i lumtur [kur zgjodha], duke festuar”.
“Ai tha: 'Po, nuk luajte për Anglinë!' Ata ishin thjesht të lumtur, të gjithë në familjen time ishin shumë të lumtur. Ata mbështesin Ganën... Nuk mund t'jua them asgjë”.
“Ata shikojnë ndeshje dhe është çmenduri; bërtasin, godasin me shqelma gjëra në shtëpi. Është serioze”, përfundoi ylli i Manchester Cityt.
Pasi mposhtën Panamanë me rezultat 1-0 në ndeshjen e tyre të parë, Semenyo dhe Gana do të përballen me Anglinë sot (e martë) në stadiumin e Bostonit. /Telegrafi/