Pritja e jashtëzakonshme e Courtois, që ndoshta Real Madridit ia siguroi kualifikimin në çerekfinale
Portieri i Real Madrid, Thibaut Courtois, tregoi edhe një herë pse konsiderohet portieri më i mirë në botë, duke bërë një ndërhyrje fantastike ndaj Manchester City.
Minuta e 75-të e ndeshjes në "Santiago Bernabeu" do të mbahet mend gjatë, kur Courtois arriti të ndalte një gjuajtje nga O'Reilly, që dukej e sigurt për gol.
Pas një gabimi katastrofik të mbrojtjes së Real Madridit, lojtari i Man City mori topin brenda zonës nga shtatë në tetë metra, ndërsa Courtois nuk ishte ende pozicionuar para vijës së portës.
Megjithatë, me refleks dhe lëvizje perfekte të këmbës, ai bllokoi topin dhe shmangu golin.
La parada de Courtois en el error de Thiago Pitarch que sentido tuvo, le acaba de salvar la carrera. pic.twitter.com/XikpMM0NUt
— SangreMerengue3 (@SangreMerengue3) March 11, 2026
Kjo ndërhyrje mbresëlënëse tregoi aftësitë e jashtëzakonshme të portierit belg dhe ishte një moment vendimtar që mund të ketë siguruar kualifikimin e Real Madridit në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, duke mbajtur rezultatin 3-0 deri në fund.
Shikuesit e stadiumit dhe tifozët në mbarë botën u kënaqën me këtë refleks të rrallë të Courtois, që padyshim do të mbahet mend si një nga mbrojtjet më të mira të vitit. /Telegrafi/