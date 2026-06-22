Prishtina Padel Open 2026 përmbyllet me sukses, duke konfirmuar rritjen e padelit në Kosovë
Prishtina u shndërrua sërish në qendrën e padelit rajonal gjatë fundjavës së kaluar, ku u zhvillua me sukses edicioni i katërt i turneut ndërkombëtar Prishtina Padel Open 2026. Turneu, i organizuar nga Federata e Padelit e Kosovës në bashkëpunim me Padel Zone, u mbajt më 20 dhe 21 qershor në ambientet e Padel Zone në Prishtinë.
Gjatë dy ditëve të garës, rreth 60 lojtarë nga vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës konkurruan në një atmosferë sportive dhe me nivel të lartë rivaliteti, duke ofruar ndeshje emocionuese për pjesëmarrësit dhe tifozët e pranishëm.
Titulli i kampionit të edicionit 2026 i takoi dyshes Gjorgji Jankulovski (Macedonia e Veriut) dhe Lars Hordijk (Holande), të cilët dominuan turneun me paraqitje të shkëlqyera dhe lojë cilësore, duke kurorëzuar fundjavën e tyre me trofeun e kampionit.
Një sukses i veçantë u shënua edhe nga përfaqësuesit vendas Shkëlzen Llapashtica dhe Lorik Rexhepi, të cilët arritën deri në finale pas një serie paraqitjesh mbresëlënëse. Dyshja kosovare tregoi nivel të lartë loje gjatë gjithë turneut, duke fituar simpatinë dhe mbështetjen e publikut vendas.
Vendin e tretë e siguruan Fresk Sylhasi dhe Art Grubi, pas fitores së tyre ndaj dyshes angleze Alistair Greenwood dhe Samuel Goss në ndeshjen për medaljen e bronztë.
Organizatorët vlerësuan pjesëmarrjen e madhe ndërkombëtare dhe nivelin e lartë të konkurrencës, duke theksuar se turneu po fiton çdo vit më shumë rëndësi në kalendarin rajonal të padelit. Një falënderim i veçantë iu drejtua të gjithë lojtarëve që udhëtuan nga vende të ndryshme për të marrë pjesë në këtë ngjarje, si dhe partnerëve dhe mbështetësve që kontribuuan në realizimin e suksesshëm të turneut.
Duke folur pas përfundimit të turneut, koordinatori i Prishtina Padel Open 2026, Kastriot Orana, u shpreh i kënaqur me nivelin e organizimit dhe pjesëmarrjen ndërkombëtare:
"Jemi shumë të lumtur që edhe këtë vit Prishtina Padel Open solli në Kosovë lojtarë nga vende të ndryshme dhe ofroi padel të nivelit të lartë. Ky turne po rritet çdo vit, jo vetëm në numrin e pjesëmarrësve, por edhe në cilësinë e garës. Falënderoj të gjithë lojtarët, partnerët, vullnetarët dhe ekipin organizativ që kontribuan në suksesin e këtij edicioni. Synimi ynë është që Prishtina Padel Open të vazhdojë të zhvillohet dhe të shndërrohet në një nga turnetë më të rëndësishëm të padelit në rajon" u shpreh Orana.
Prishtina Padel Open vazhdon të rritet nga viti në vit, duke sjellë në Kosovë sportistë nga vende të ndryshme dhe duke kontribuar drejtpërdrejt në promovimin dhe zhvillimin e padelit në Kosovë dhe në rajon.
Pas një tjetër edicioni të suksesshëm, organizatorët kanë konfirmuar përkushtimin e tyre që Prishtina Padel Open të vazhdojë të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive të padelit në Evropën Juglindore, duke forcuar pozicionin e Kosovës në hartën ndërkombëtare të këtij sporti në rritje.