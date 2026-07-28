Anglezit i bie të fikët para kamerave teksa ngrinte pesha, pesë minuta më vonë fiton medalje
Peshëngritësi anglez, Chris Murray, u rrëzua duke i rënë të fikët gjatë finales së peshëngritjes për meshkuj në kategorinë 79 kg në Lojërat e Komonuelthit, por kjo nuk e pengoi atë të fitonte një medalje.
Murray mbrojti medaljen e artë nga Birmingham katër vjet më parë në këtë garë. Megjithatë, gjatë përpjekjes së tij të dytë për të ngritur 174 kilogramë, ai e gjeti veten në një situatë të papritur.
Ish-kampioni uli peshën, duke e ndërprerë përpjekjen e tij sepse filloi të humbiste ndjenjat. Ai humbi ekuilibrin dhe arriti të mbështetej në shufër, duke parandaluar një rënie më të rëndë në dysheme.
Pasuan momente dramatike në të cilat ai humbi ndjenjat dhe rojet e sigurisë vrapuan menjëherë për të krijuar një mburojë njerëzore dhe për ta fshehur nga kamerat, duke parandaluar skena shqetësuese.
Por për habinë e spektatorëve, Murray u rikuperua shumë shpejt dhe pas vetëm pesë minutash bëri përpjekjen e tij të tretë për të ngritur 174 kilogramë. Ai ia doli mbanë dhe në atë moment mori pozicionin kryesor.
"Nuk është ajo që duam të shohim, por ai është absolutisht mirë. Nuk ka asgjë për t'u shqetësuar, thjesht i mungonte oksigjeni në tru", tha një komentator i TNT Sports gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë.
Publiku duartrokiti rikuperimin e Murrayt dhe përpjekjen e re për të ngritur peshën e dëshiruar. Në fund të garës, dy rivalë e kishin kaluar atë dhe ai fitoi medaljen e bronztë.
Chris Murray adds another Commonwealth medal to his collection 🥉
A hard-earned podium finish in the men's 79kg weightlifting 💪 pic.twitter.com/egtIypIrza
— TNT Sports (@tntsports) July 27, 2026
"Po largohem pa dhimbje, pa lëndime dhe mezi pres bllokun tjetër", tha anglezi 27-vjeçar pas garës.
Titulli kampion i Komonuelthit u fitua nga malajziani Erry Hidayat Muhammad, ndërsa indiani Ajaya Babu përfundoi në vendin e dytë.
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