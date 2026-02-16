Prishet miqësia? Dolce qan me dënesë - shfaqet e prekur nga Londrimi
Është publikuar një klip, ku janë shfaqur disa momente të Dolces, e cila shihet e prekur nga Londrimi.
Ajo u shfaq në gjendje të rënduar emocionale pasi nuk e priste një gjë të tillë nga banori, meqë e konsideronte mik të ngushtë.
Dolce në një moment u pa duke qarë me dënese, ndonëse ndihej e vetmuar.
Banorja përmendi disa pika, ku i ka ngelur hatri për mënyrën se si e ka trajtuar ai.
"Nuk e prisja, tani nuk e konsideroj aspak si mik timin. Nuk më deshi në finale, se tha emrin e shoqes së vet. Mendova se do të më zgjidhte mua, jo Ludon. Nuk më zgjodhi as në grup", u shpreh ajo.
Tutje tha: "Nuk më konsideron shoqe. Si mund të vazhdoj miqësia kur prishet një marrëdhënie".
Dolce theksoi se nuk e konsideron tani si mik dhe se nuk do të ruajnë raporte jashtë. /Telegrafi/
