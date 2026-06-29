Presidenti i PSG-së nis bisedimet e drejtpërdrejta me talentin e RB Leipzig
Presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, ka nisur personalisht negociatat me RB Leipzig për transferimin e talentit Yan Diomande.
Sipas raportimeve, Al-Khelaifi ka zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta dhe zyrtare me drejtuesit e klubit gjerman për të finalizuar një nga transferimet më të bujshme të verës.
Në emër të Leipzigut, negociatat po udhëhiqen nga ish-drejtori ekzekutiv Oliver Mintzlaff, i cili aktualisht mban postin e kryetarit të Bordit Mbikëqyrës.
Marrëdhënia shumë e mirë mes Mintzlaff dhe Al-Khelaifit thuhet se i ka dhënë PSG-së besim të madh se palët mund të arrijnë shpejt një marrëveshje për shumën e transferimit.
Megjithatë, RB Leipzig nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga një prej talenteve më premtues të futbollit evropian.
Klubi gjerman kishte refuzuar më herët një ofertë prej 100 milionë eurosh nga Liverpooli për anësorin 19-vjeçar nga Bregu i Fildishtë.
Nga ana tjetër, Diomande raportohet se e sheh me sy shumë pozitiv një transferim te Paris Saint-Germain gjatë kësaj vere, pasi dëshiron të bëjë hapin e radhës në karrierë.
Ai zhvilloi një sezon debutues mbresëlënës në Bundesliga, ku realizoi 12 gola në kampionat, duke tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha të Evropës. /Telegrafi/