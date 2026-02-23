Prej vitesh nuk flet me të vëllanë, Rogerti: E kam bullizuar
Pas debateve dhe tensioneve të shumta, shtëpia e Big Brother VIP Albania ka përjetuar një nga momentet më prekëse dhe emocionuese të këtij sezoni.
Për herë të parë, Rogerti hoqi maskën e lojtarit të fortë dhe tregoi një anë më të ndjeshme të vetes, duke ndarë me publikun një peng të madh familjar: marrëdhënien e prishur me të vëllanë.
Ai rrëfeu se nuk kishte asnjë kontakt me vëllanë që nga viti 2021, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi pronat dhe çështje financiare.
Për vite me radhë, inati kishte qenë kaq i madh saqë Rogerti priste të mos e shihte më kurrë të vëllanë në sy.
Por gjithçka ndryshoi për shkak të një fatkeqësie familjare.
Kur babai i tyre u sëmur, ai i kërkoi me insistim Rogertit të rregullonte marrëdhëniet me vëllanë.
Pika më prekëse ishte takimi i parë me mbesën e vogël, të cilën Rogerti nuk e kishte parë kurrë më parë për shkak të grindjeve mes tyre.
Ai pranoi gjithashtu një të vërtetë se gjatë adoleshencës kishte ushtruar bullizëm ndaj vëllait, një veprim për të cilin sot ndihet i penduar. /Telegrafi/